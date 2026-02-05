FC Monheim holt Spillmann aus Ratingen

POhil Spillmann wechselt im Sommer zum FC Monheim. – Foto: Blazy

Am Dienstagabend veröffentlichte der 1. FC Monheim auf seinen Social-Media-Kanälen einen imposanten Transfer innerhalb der Oberliga: Zur neuen Saison kommt Phil Spillmann von Ratingen 04/19 ins Rheinstadion. Damit endet die Ära des dienstältesten Feldspielers bei den Dumeklemmern, der seit der Saison 2015/16 in ihrem Trikot auflief, nach der laufenden Spielzeit. Vor dieser hatten die Monheimer bereits die Ratinger Luca Fenzl, Zissis Alexandris und Tim Klefisch verpflichtet, Tom Hirsch und Leonard Bajraktari aus ihrem Kader haben ebenfalls eine 04/19-Vergangenheit.

Stammplatz in Ratingen zuletzt eingebüßt

Am vergangenen Freitag hatte Spillmann noch das komplette Derby der Ratinger gegen den VfB 03 Hilden zum Auftakt der Rückrunde absolviert und bei der 1:2-Niederlage in der Innenverteidigung den angeschlagenen Kapitän Gianluca Silberbach vertreten. Die Rolle als jahrelange Stammkraft hatte der 30-Jährige, der in der Vorsaison nach dem Trainerwechsel von Christian Dorda zu Peter Radojewski zum Kapitän ernannt worden war, in dieser Spielzeit eingebüßt. Weite Teile der Vorbereitung unter dem neuen Trainer Damian Apfeld hatte Spillmann verpasst, und als er wieder einsatzfähig war, hatte sich die Innenverteidigung mit Silberbach und Almedin Gusic gefunden. So kam der ehemalige Offensivmann, der unter anderem beim VfL Bochum ausgebildet wurde und dort auch in der U23 in der Regionalliga auflief, bislang nur auf acht von 18 absolvierten Ligaspielen, davon drei Kurzeinsätze, und eine Partie in der Bezirksliga mit der U23 von 04/19.

Dennis Ruess zeigt sich begeistert

Vor dem Hintergrund schreibt der FCM bei der Verkündung des Transfers zur neuen Saison: „Wir freuen uns sehr über die Zusage von Phil und die Möglichkeit, den Jungen in Zukunft in unserem Kader zu wissen. In den Gesprächen konnten die Verantwortlichen vom ersten Moment an erkennen, dass Phil nach einer, für ihn etwas schwierigeren Spielzeit, komplett für eine neue Aufgabe brennt und diese beim FCM sieht. Jetzt steht bis zum Sommer die Mission beim aktuellen Verein an, welche er mit allem, was er hat, erfolgreich zu Ende bringen möchte. Auch das unterstreicht, dass wir einen feinen Charakter für uns gewinnen konnten.“

Weiter teilen die Monheimer mit, dass Spillmann „einige Parameter“ mitbringe, die „für unsere junge Mannschaft extrem wertvoll sein werden. Er verfügt über die notwendige Lautstärke auf dem Platz und besticht vor allem durch seine Spielintelligenz und sein hervorragendes Aufbauspiel. Dazu ist er als Defensivakteur enorm torgefährlich und hat in 261 Oberligaspielen insgesamt 52 Treffer erzielt.“ Sein bislang einziger in der laufenden Saison war der zum zwischenzeitlichen 2:1 beim 2:2 beim KFC Uerdingen, den FCM-Trainer Dennis Ruess im Gespräch mit unserer Redaktion bereits zu einem Vergleich mit Argentiniens Weltstar Lionel Messi verleitet hatte: „Was war das bitte für ein Tor? Lionel Spillmann“, hatte der Coach das Dribbling des Verteidigers aus der eigenen Hälfte mit erfolgreichem Abschluss geadelt.