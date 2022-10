NAch dem Sieg gegen den FSV Düsseldorf empfängt der 1. FC Monheim nun den TVD Velbert. – Foto: Marcel Eichholz

FC Monheim geht mit Respekt ins TVD-Spiel Oberligist 1. FC Monheim ist mit dem 4:1 in Duisburg stark in die intensive Englische Woche gestartet. Coach Dennis Ruess warnt vor dem nächsten Gegner TVD Velbert.

Der Spielplan der Oberliga hält für den 1. FC Monheim eine herausfordernde Englische Woche bereit. Nach dem 4:1 beim FSV Duisburg am Sonntag ist die erste Hürde gemeistert, am Mittwoch geht es bereits gegen den TVD Velbert weiter (19.30 Uhr), ehe am Samstag das Derby bei den Sportfreunden Baumberg ansteht. „Das sind drei Spiele in sechs Tagen“, sagt Dennis Ruess. Entsprechend ist für den Trainer des FCM in dieser intensiven Woche kaum inhaltliche Arbeit möglich. Regeneration steht im Vordergrund, um die anstehende Aufgabe bewältigen zu können.

Die hat es mit dem Heimspiel gegen Velbert in sich. Auf Platz zehn bleibt der TVD nach Einschätzung des Monheimers aktuell unter seinen Möglichkeiten. Zu stark sei der Kader besetzt, in dem auch einige Akteure zu finden sind, die Erfahrung aus dem Profifußball mitbringen. „Die Velberter hatten wie wir bis jetzt ein paar Ausreißer nach oben und nach unten, insgesamt ist das aber eine sehr, sehr ausgewogen zusammengestellte Mannschaft mit viel Qualität.“ Seine hohe Meinung vom kommenden Gegner leitet sich zum einen von den herausragenden Akteuren wie Angreifer Björn Kluft oder den Mittelfeldspielern Florian Schikowski und Timo Brauer ab, aber zum anderen auch von vielen talentierten Nachwuchsspielern. „Sie haben auch viel Tempo und die Mischung passt einfach. Das ist insgesamt schon höchste Güteklasse. Für mich ist der TVD ein Kandidat für die Top Fünf.“ Da finden sich nach dem Erfolg vom Wochenende auch die Monheimer wieder, die mit 22 Punkten hinter dem KFC Uerdingen (23) und vor Ratingen 04/19 (21) den fünften Rang belegen. Die Konstellation zeigt, um was es am Mittwoch im Rheinstadion geht – zumal ein Sieg weiteren Auftrieb für das anstehende Nachbarschaftsduell in Baumberg geben dürfte. Letzteres allerdings spielt für Ruess noch keine Rolle. Der Fokus richtet sich auf Velbert, das den Anschluss nach oben sucht.