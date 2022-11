FC Monheim geht frisch ins Duell mit Meerbusch Die Pause in der Oberliga hat der 1. FC Monheim für eine Mischung aus intensiven Trainings und Regeneration genutzt. Vor dem Heimspiel gegen den TSV Meerbusch ist Coach Dennis Ruess guter Dinge für den Endspurt des Fußballjahres.

Für die Fußballer des 1. FC Monheim waren die vergangenen zwei Wochen fast schon ein ungewohntes Gefühl. Weil am Totensonntag der Spielbetrieb unterbrochen war, konnten sie über das Wochenende abschalten und den Kopf freibekommen – eine willkommene Insel der Ruhe in dem ansonsten eng getakteten Spielplan. „Wir haben den Jungs ein paar Tage frei gegeben“, sagt Trainer Dennis Ruess. „Das war für alle nach den intensiven Wochen auch gut so.“ Am Sonntag geht es für seine Mannschaft im Heimspiel gegen den TSV Meerbusch (15 Uhr) um die nächsten Punkte. Die Partie bildet den Auftakt zum Endspurt des Fußballjahres.

Vor und nach der Verschnaufpause stand aber freilich Training auf dem Programm, damit die Mann schaft im Rhythmus bleibt. Nach dem 1:4 bei der SSVg Velbert bat Ruess seine Spieler montags und dienstags auf den Rasen, vergangene Woche Donnerstag gab es zudem noch ein Testspiel gegen den Kreisligisten BV Bergisch Neukirchen, das der FCM mit 8:0 für sich entscheiden konnte. Die Partie war vor allem dafür gedacht, den von ihren Verletzungen Genesenen Spielpraxis zu bieten. Das ging im Fall von Dennis Ordelheide auf, der die ers-te Halbzeit durchspielen konnte. Bei Roberto Guirino verhinderte allerdings ein grippaler Infekt den ersten Einsatz nach seinem ausgeheilten Muskelfaserriss. Der Offensivspieler ist auch für das Spiel gegen Meerbusch kein Thema. „Die Geschichte hat ihn ein bisschen zurückgeworfen“, sagt Ruess.

Der Coach stellte bei seiner Mannschaft nach dem freien Wochenende eine neue Frische fest, auch Spannung und Stimmung im Training haben ihm gefallen. „Unser Restprogramm hat es auf jeden Fall in sich. Es gilt, noch einmal in den letzten vier Spielen des Jahres Vollgas zu ge-

ben.“ Müsste er die bisherige Saison des FCM mit einer Schulnote bewerten, wäre es „befriedigend“, sagt der Trainer. „Wir hätten sicher drei, vier Punkte mehr holen können, vielleicht auch müssen, aber wichtiger ist, dass wir das Pendel jetzt nicht Richtung ausreichend, sondern eher Richtung gut ausschlagen lassen.“

Eine Mischung aus Dynamik, Zielstrebigkeit, Intensität und spielerischen Lösungen soll gegen Meerbusch den neunten Saisonsieg bringen. Allerdings weiß Ruess, dass der TSV ein gefährlicher Gegner ist. „Wenn man sie in ihren Flow kommen lässt, ist das eine der Top-

mannschaften der Liga mit viel individueller Klasse und guten Abläufen“, sagt er. Vor allem Torjäger Oguz Ayan müsse demnach in Schach gehalten werden. Mit 17 Treffern in 17 Spielen sowie acht Vorlagen ist er die Schlüsselfigur in der Offensive des kommenden Gegners. „Das ist ein sehr kompletter Angreifer, der innerhalb und außerhalb des Strafraums gefährlich ist, seine Tore mit links, rechts oder dem Kopf macht und insgesamt nicht viele Gelegenheiten braucht. Wir müssen direkt voll da sein und einen Fuß ins Spiel bekommen, um das Momentum auf unsere Seite zu zwingen.“

Neben Ordelheide kehrt wohl auch Imran Ali zurück in den Spieltagskader. Der Abwehrmann musste zuletzt wegen eines Pferdekusses am Oberschenkel pausieren, ist aber wieder im Teamtraining. Das gibt Ruess, der zuletzt auf eine ganze Reihe potenzieller Stammspieler

verzichten musste, mehr Optionen. „Bis zur Winterpause werden wir 21 Ligaspiele hinter uns haben“, sagt er. „Das ist natürlich kräftezehrend, aber unser Ziel ist, bis Weihnachten das Bestmögliche herauszuholen.“