FC Monheim feiert den Klassenerhalt

Im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein hatten sich schon am Freitagabend erste Fragen beantwortet: Der SC Union Nettetal und der Mülheimer FC waren nach ihren Auswärtsniederlagen abgestiegen und somit nicht mehr in der Rechnung des 1. FC Monheim, der am Sonntag den Klassenerhalt feiern konnte. Um nicht auf ein Ergebnis vom somit letzten möglichen Konkurrenten Sportfreunde Niederwenigern warten zu müssen, dessen Partie beim VfB 03 Hilden eine halbe Stunde später begann, war dazu ein Sieg im letzten Heimspiel gegen den VfB Homberg vonnöten. Das gelang, der FCM gewann 3:2 (2:1).

Die Partie begann wie gemalt für die Gastgeber, die vom Anstoß an Druck machten und nach einem Homberger Fehler eine zweite Chance bekamen: Mohamed El Mouhouti wurde im Strafraum zwar noch abgegrätscht, der Ball rollte aber weiter zu Aleksandar Bojkovski, der umgesenst wurde – Elfmeter für den FCM nach 35 Sekunden. Kapitän Tobias Lippold, diesmal als Innenverteidiger aufgeboten, nahm sich der Sache souverän an und verlud Torwart Luca Happe mit seinem Schuss ins linke Eck zur frühen Führung (2. Minute).

Sie währte indes nicht lange: El Mouhoutin beging an der linken Außenbahn ein Foul der Kategorie „Lehrgeld“, Homberg brachte den Freistoß hinein, der Ball war lange in der Luft, doch Vahidin Turudija sträflich frei und ließ FCM-Keeper Tayfun Altin keine Chance mit seinem präzisen Kopfball (6.). Die Gastgeber antworteten mit einer klaren Druckphase: Talha Demir verpasste noch den Abschluss, Kai Robin Schneider wurde geblockt, Demir im nächsten Versuch auch (11.), dann schoss der Monheimer nach guter Vorarbeit von Bojkovski und Merveil Tekadiomona direkt, aber drüber (17.).

Wenig später hatte Altin das zweite Mal Probleme mit einem unsichtbaren Gegner: der böige Wind im Rheinstadion trieb seinen Abschlag ins Seitenaus (19.). Zwei Minuten später gab es wieder Freistoß für Homberg auf links, wieder ging es lang in den Strafraum, wieder blieb Altin auf der Linie – und parierte nach der FCM-Abwehr mit Mühe Turudijas Abschluss aus 16 Metern.

Das Spiel verflachte nach dem furiosen Start etwas, aktiver und besser im Spiel blieben aber die Gastgeber. Demir brachte einen Freistoß von rechts in den Strafraum, der Ball fiel letztlich Sebastian Spinrath eher auf den Kopf, sodass er über das Tor ging (40.). Zwei Minuten später holte Demir einen Freistoß zentral knapp vor dem Strafraum heraus, den Joshua Sumbuna flach auf die Torwart-Ecke jagte – Happe faustete, aber Youssef El Boudihi war zu Stelle und staubte ab zum 2:1 (43.).

FCM geht auf Geschwindigkeit

Zur Pause lag aber nicht nur der FCM 2:1 vorne, sondern parallel auch Konkurrent Niederwenigern – ein Nachlassen verbot sich dem Gastgeber im Rheinstadion also, um nicht noch am letzten Spieltag bei Schlusslicht TVD Velbert bangen zu müssen. Und die Monheimer erledigten ihre Hausaufgabe: Einen langen Ball aus der Abwehr erlief Demir und wurde von Happe von den Beinen geholt – der zweite Elfmeter für die Gastgeber. Diesmal trat Sumbunu an und verabschiedete sich in seinem letzten Heimspiel vor seinem Wechsel zum Landesligisten TuRU Düsseldorf mit einem präzisen Schuss rechts oben und dem Treffer zum 3:1 (53.).

Homberg spielte nun schneller und gefälliger, aber die größte Chancen hatte der FCM: Tekadiomonas wunderschöner Schuss aus 15 Metern strich knapp über den langen Winkel des VfB-Tores (66.). FCM-Trainer Dennis Ruess machte seinerseits das Spiel schneller und brachte Kameron Blaise für Demir – und fast hätte es das schnelle 4:1 gegeben: El Boudihi spielte lang auf Tekadiomona, der direkt in die Mitte auf Blaise, doch der scheiterte an Happe (70.). Zwei Minuten später verzog El Mouhouti knapp. Knifflig wurde es nach rund 75 Minuten, als Altin eine Flanke nicht komplett erwischte und Bojkovski den folgenden Kopfball auf der Linie klären musste. Dann hielt Happe den strammen Schuss von Blaise (80.), auf der Gegenseite gab es noch einen Elfmeter für Homberg, den Andres Gomez Dimas versenkte (90.+4) – doch dann Monheimer Jubel.

Ruess fand: „Es war ein total verdienter Sieg, vielleicht unsere beste Saisonleistung – und das gegen einen Gegner mit Qualität. Und schön, dass wir den Schritt zum Klassenerhalt selber gemacht haben und nicht andere haben machen lassen. Wir sollten von der ersten Minute zeigen, dass es für uns um etwas geht und für die anderen nicht mehr. Das ist uns gelungen. Aber jetzt müssen wir die Saison erst einmal sacken lassen.“