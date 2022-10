FC Monheim: Coach Ruess hat in Tönisvorst die Qual der Wahl Der 1. FC Monheim hat vor dem Spiel beim SC St. Tönis so gut trainiert, dass Trainer Dennis viele Optionen für die Startelf hat.

Für den Trainer einer Fußballmannschaft ist die Intensität in den Einheiten stets ein Indikator dafür, wie es um die Motivation seiner Spieler bestellt ist. Geht es danach, ist beim Oberligisten 1. FC Monheim vor dem Spiel in Tönisvorst bei Krefeld am Sonntag (15.30 Uhr) alles im Lot. „Das Wetter ist gut, die Stimmung auch“, beschreibt Dennis Ruess die positiven Eindrücke aus der Woche. Was dem Coach aber noch viel besser gefallen hat, als das für die Jahreszeit ungewöhnlich milde Klima: „Wir haben am Dienstag und am Donnerstag sehr intensiv trainiert. Es gab für mich viele Angebote aus dem gesamten Kader.“ So müsse er nun gut überlegen, wer sich am meisten für einen Platz in der Startelf aufgedrängt habe. „Das ist mir viel lieber, als wenn sich die Mannschaft von selbst aufstellt. “