FC Monheim braucht Fleiß statt Bequemlichkeit Trainer Dennis Ruess hofft, dass sein Monheimer Oberligist Sonntag daheim gegen Union Nettetal Fußball arbeitet und viel investiert.

Die 1:3-Niederlage im Stadtderby bei den Sportfreunden Baumberg hängt dem 1. FC Monheim auch Tage später noch etwas nach. „Wir stehen uns im Moment ein bisschen selbst im Weg“, findet Dennis Ruess. Zwar weiß der Trainer auch um die Belastung, dass seine Spieler neben ihren beruflichen Verpflichtungen drei Spiele in sechs Tagen gegen hochwertige Gegner in der Oberliga zu absolvieren hatten, doch er hat auch ausgemacht: „Es gibt da ein paar Kernpunkte, die wir als Mannschaft angesprochen haben und die wir angehen müssen. Nach dem guten Start ist so ein bisschen Bequemlichkeit eingezogen. Das passiert immer mal, da muss man aber dann auch wieder rauskommen und den inneren Schweinehund überwinden. Am besten schon Sonntag.“