FC Monheim belohnt sich spät in St. Tönis

Mit identischer Punktzahl und vergleichbarem Saisonverlauf reiste der 1. FC Monheim nach Tönisvorst, um sich mit dem Tabellennachbarn SC St. Tönis um die nächsten drei Punkte zu duellieren. Nach jüngst positiver Leistungskurve war es für die Monheimer ein wichtiges Spiel gegen einen ebenso bestrebten Gegner, um die positiven Ergebnisse der vergangenen Wochen zu bestätigen.

Zuletzt siegte der FCM mit 2:1 bei der DJK Adler Union Frintrop und baute damit den Punktevorsprung auf die Abstiegsplätze vor der Winterpause bedeutend aus. Der Gastgeber, der zuletzt in Niederrheinpokal eine starke Leistung beim 4:3-Sieg gegen den VfB 03 Hilden erzielt hatte, startete dementsprechend mit breiter Brust in die Partie.

Zu Beginn zeigten beide Mannschaften viel Offensivkraft, auf Monheimer Seite taten sich jedoch vereinzelt kleine Baustellen der Vergangenheit auf, wie etwa die Entscheidungsfindung vor dem Tor. Nach starker Phase der Monheimer drängten die Gegner den FCM aber in die Ecke, in der 30. Minute, wurde ein Pass von Enno Lang im eigenen Sechzehner von Mario Knops abgeblockt. Der Querschläger landete bei Julio Torrens, der ihn vorbei an Leon Feher ins lange Eck zum 1:0-Führungstreffer für die Gastgeber legte.

Die Monheimer blieben am Ball und erspielten sich einige Chancen, zum Ausgleich kam es aber nicht. In der 42. Spielminute war es wieder Torrens, der für den Sportclub auf 2:0 erhöhte. Nach erfolgreichem Aufbauspieldes SC St. Tönis wurde die Flanke von Julian Suaterna Florez, rechts vor dem Tor, zunächst von Luca Kiefer geblockt. Der Ball landete jedoch wieder bei Torrens, der nur noch einschieben brauchte. Kurz vor der Pause sorgte dann ein Foul an Aleksandar Bojkovski im Strafraum noch mal für Spannung. Den anschließenden Foulelfmeter und die Chance zum Anschlusstreffer setzte Talha Demir dann aber für die Monheimer an die Latte.

„Wir haben es in der ersten Halbzeit auf dem Platz nicht so gemacht, wie wir es hätten machen müssen. Durch anderthalb individuelle Fehler liegen wir dann zur Halbzeit zurück. Das war ganz klar bei uns“, sagte Ruess zur ersten Hälfte. Von dieser ließ sich der FCM aber nicht beeinflussen.

In der zweiten Halbzeit starteten die Monheimer besser in die Partie und gaben von Beginn an Gas, belohnten sich jedoch zunächst erst einmal nicht. Doch der FCM machte immer weiter. In der 84. Spielminute landete ein Freistoß von Demir an der rechten Strafraumkante über Umwege bei Kiefer, der zum 1:2 für die Monheimer einnetzte.

Heiße Schlussphase

Das Spiel wurde danach noch mal richtig heiß, die Hoffnungen der Monheimer auf den Ausgleich wurden waren angefacht. Der FCM warf alles nach vorne und spielte mit offenem Visier, um doch noch einen Punkt aus Tönisvorst entführen zu können – mit Erfolg. In der sechsten Minute der Nachspielzeit holte Bojkovski einen Handelfmeter heraus, der den Sportclub den Sieg kostete. Der eingewechselte Zissis Alexandris netzte vom Punkt zum 2:2-Endergebnis ein. Ruess sprach anschließend von einem nicht unverdienten Punkt: „Wir haben einfach weiter gemacht und uns dann hinterher buchstäblich in der letzten Minute belohnt.“

Mit dem Ergebnis zeigte sich Ruess trotz individueller Fehler aber sehr zufrieden: „Da nimmst du dann natürlich glücklich, aber nicht unverdient und sehr zufrieden dann einen Punkt mit.“ Nächste Woche trifftder FCM dann zu Hause auf den VfB Hilden.