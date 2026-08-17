FC Monheim belohnt sich in Unterzahl für seine Mühen in Büderich

Monheim sichert sich einen Punkt gegen Büderich – Foto: Marcel Eichholz

Im Gastspiel zum Auftakt in die Saison der Oberliga gehen der 1. FC Monheim und der FC Büderich mit einer Punkteteilung auseinander. Nach einem rasanten Start mit zwei Treffern binnen der ersten elf Minuten stand aus Monheimer Sicht Zugang Pablo Ramm sowohl positiv als auch negativ im Mittelpunkt. Der Auswahl von Trainer Dennis Ruess gelang es schließlich, einen Rückstand in Unterzahl zum 2:2 (1:2) aufzuholen. Ähnlich wie im Pokalduell mit Jüchen-Garzweiler zeigte sich hierbei erneut, dass sich die Mannschaft von großen wie kleinen Dämpfern in ihren Grundfesten nicht beirren lässt und mit mannschaftlicher Geschlossenheit zurückkommen kann.

So glich Monheim wenig später aus. Talha Demir setzte sich auf der Außenbahn durch, kam bis zur Grundlinie und brachte einen scharfen Ball nach innen, der am zweiten Pfosten Ramm fand. Der nahm das Spielgerät an, drehte sich blitzschnell um die eigene Achse und traf ins kurze Eck (11.). Doch obwohl Ruess seine Elf für die gezeigte Resilienz lobte, war er mit dem Gesamtauftritt in den ersten 45 Minuten nicht zufrieden. „Wir haben unsere PS nicht so auf die Straße gebracht, wie wir es in den Wochen zuvor getan haben“, bemängelte er. Abläufe waren demnach nicht ganz scharf genug, der letzte Pass zu unsauber und die Abstände waren regelmäßig zu groß, sodass die Spielsteuerung nicht richtig funktionierte. Dazu passt, dass infolge eines missglückten Faustversuchs von FCM-Keeper Luca Fenzl bei einer Ecke das 1:2 fiel, als Henri Malik Euwi am langen Pfosten nur den Fuß hinhalten und einschießen musste (32.).

So reagierte der FCM auf den frühen Schock in Form eines schnellen Führungstores der Hausherren gut. Bereits in der dritten Minute war Jan Niklas Kühling aus dem Rückraum erfolgreich gewesen. Ruess will in der Situation keinem seiner Verteidiger einen Vorwurf machen, gab aber an, dass Tom Meurer mit einer insgesamt klareren Kommunikation des Teams, das eine gute Boxbesetzung und große Überzahl hatte, mit mehr Wucht in den Zweikampf hätte gehen und den Angriff womöglich gänzlich beenden können. „Was mir gut gefallen hat, ist, dass wir danach nicht den Kopf verloren haben“, hob Ruess heraus.

Die zweite Hälfte begann mit dem Grund für die lange Monheimer Unterzahl: Ramm hatte sich laut Ruess in den Duellen mit seinen Gegenspielern aufgerieben und hakte nach einem Zweikampf wohl ein wenig nach – der Unparteiische Ergün Martini zeigte dem 25-Jährigen die zweite Gelbe Karte (54.). Kurz danach hätte er ausgewechselt werden sollen. Bereits vor einer Woche musste die Monheimer Bank aufgrund eines drohenden Platzverweises für Ramm reagieren. „Wir müssen uns als Mannschaft besser anstellen“, äußerte sich Ruess diplomatisch. Er stellte nun auf eine Dreierkette um.

Kapitän Tim Klefisch gelingt fast das 2:2

Der eingewechselte Emin Safikhanov rettete in der 64. Minute das zwischenzeitliche 1:2 mit einem wichtigen Block. Erstmals waren die Gastgeber in Überzahl durchgebrochen. Der FCM blieb dennoch weiter aktiv – und gefährlich. Ein Versuch von Kapitän Tim Klefisch überquerte die Torlinie nur um Zentimeter nicht (66.). Auf der anderen Seite gelang es den Gästen oftmals, gegnerische Konter am eigenen Sechzehner zu verteidigen.

Für den Aufwand belohnten sie sich daher schlussendlich doch noch. Der eingewechselte Angreifer David Kuyu zog nach einer Finte in den Strafraum und wurde dort gefoult. Seine Hereinnahme sollte Geschwindigkeit in die Partie bringen, die sich auszahlte. Phil Spillmann, dem Ruess ein „Top-Spiel“ bescheinigte, blieb vom Punkt eiskalt und schoss sicher ins Eck (79.). In den verbleibenden 15 Minuten inklusive Nachspielzeit überstand der FCM den einen oder anderen Konter.

Ruess sagte im Anschluss: „Wir sehen die Bereitschaft und die Mentalität in der zweiten Halbzeit.“ Sein Team habe die Idee gemeinschaftlich umsetzen und auch Herausforderungen während der Partie bewältigen können. „Das zeigt, dass wir auch solche Sachen lösen können“, betonte er.