FC Mittenwald verliert Hinspiel – und hadert mit dem Kunstrasen

Mittenwald nutzt seine diversen Standards nicht: Hier scheitert Spielertrainer Maximilian Twauwald mit seinem Kopfball. – Foto: Andreas Kögl

Der FC Mittenwald muss im Rückspiel zur Kreisklasse einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen. Vor dem Anpfiff hatte es bereits Kopfschütteln gegeben – die SG Hungerbach ließ auf Kunstrasen spielen, obwohl der Rasenplatz daneben satt grün war.

„Wir sind natürlich sicher enttäuscht“, gesteht FCM-Spielertrainer Maximilian Tauwald, schiebt aber kämpferisch hinterher: „Wir werden alles daran setzen, das am Sonntag daheim auf einem schönen Fußballplatz noch zu drehen.“ Diese spitze Bemerkung in Bezug auf den Untergrund ließ sich Tauwald nicht nehmen. Er war mit seiner Meinung auch bei Weitem nicht allein. Schon vor Anpfiff gab es kollektives Kopfschütteln bei den Besuchern. Grund war die Ansetzung auf dem Kunstrasen. Jeder, der in Richtung der Spielstätte marschierte und am satten Grün des Hauptplatzes vorbeiging, verstand die Fußballwelt nicht mehr. Immer wieder hörte man Kommentare, dass es ein absolutes Unding sei, nicht auf Rasen zu spielen.

Der FC Mittenwald geht in das Rückspiel am Sonntag vor heimischer Kulisse mit einem Rucksack. Und der ist zwei Tore schwer. Die Isartaler verloren das Relegationshinspiel zur Kreisklasse bei der SG Hungerbach mit 0:2.

Von dem Vorteil, den sich die Gastgeber erhofft hatten, war zunächst aber nichts zu sehen. Die Gastgeber wollten feinen Fußball praktizieren, den Ball über mehrere Positionen laufen lassen. „Das ging in Halbzeit eins aber gründlich in die Hose“, räumt SG-Coach Gerhard Bertl ein. So entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Der erste Spielabschnitt endete torlos, es hätte aber auch 2:2 stehen können. Bei Hungerbach rückte immer wieder Mittelstürmer Tobias Schüller in den Mittelpunkt, brachte das Leder aber nicht über die Torlinie. Für Mittenwald zirkelte Alexander Kidane den Ball an die Latte und Fabian Rotter luchste zwar Torhüter Sebastian Attenberger die Kugel im Strafraum ab, verpasste dann aber die Führung.

Nach Wiederanpfiff zog die SG die Partie immer mehr auf ihre Seite, überstand zudem eine Eckballserie der Gäste unbeschadet. „Dann hatten sie auch vorn das Spielglück auf ihrer Seite“, hadert Tauwald mit zwei gnadenlosen Abschlüssen. Erst setzte Matheo Vescoli das Leder unter die Querlatte, wenig später folgte der nächste Treffer der Marke Traumtor. Der Ball kam aus dem Mittenwalder Strafraum raus, Michael Fülle nagelte ihn– noch leicht abgefälscht – in den Winkel. Tauwald räumt zwar ein, dass die Partie auch 0:3 aus FCM-Sicht hätte enden können, gleichzeitig betitelte er das Endergebnis als um ein Tor zu hoch.

Ändert nichts an der Motivation für Sonntag, steigerte sie hingegen. „Ein Comebacksieg ist viel schöner als wenn es schon feststeht.“