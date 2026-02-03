FC Mittelbiberach: "Ziel für die Rückrunde ist der Relegationsplatz" FuPa-Teamcheck: FC Mittelbiberach zwischen Offensivdrang und Konstanz von Matthias Kloos · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Charly und Florian Achberger

Der FC Mittelbiberach überwintert in der Spitzengruppe der Kreisliga A2 Oberschwaben. Trainer Matthias Schmidberger spricht über eine torreiche Vorrunde, taktische Weiterentwicklung in der Vorbereitung und den klaren Anspruch, im Rennen um den Relegationsplatz bis zum Saisonende ein ernstes Wort mitzureden.

Spielerische Entwicklung als Leitlinie



„In den knapp sechs Wochen Vorbereitung wird der Fokus darauf liegen, uns spielerisch zu verbessern und etwas variabler im Spielaufbau zu werden“, erklärt Trainer Matthias Schmidberger. Ziel sei es, sich besser „gegen die verschiedenen Spielweisen unserer Gegner anpassen zu können“. Auf besondere Teambuilding-Maßnahmen wird verzichtet. Als sportlicher Höhepunkt gilt ein Härtetest: „Als Highlight der Vorbereitung kann man schon unser Testspiel gegen den FV Biberach sehen. Da werden wir als Mannschaft sehr gefordert sein – allein schon vom Tempo und der Zweikampfführung her.“ Zufriedenheit mit Einschränkungen



Der Blick auf die Vorrunde fällt insgesamt positiv aus. „Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind wir eigentlich zufrieden“, sagt Schmidberger, schränkt aber ein: „Bis auf zwei, drei Spiele, wo wir als Mannschaft nicht gut gespielt haben.“ Das selbst gesteckte Zwischenziel wurde erreicht: „Wir wollten nach der Hinrunde unter den Top drei stehen und das haben wir geschafft.“ Zugleich mahnt der Trainer zur Einordnung: „Die Tabelle ist etwas verzerrt, da zum Beispiel Dürmentingen zwei Spiele weniger absolviert hat als wir und uns so noch überholen könnte.“

Offensive als Markenzeichen



„Was von Anfang an gut funktioniert oder geklappt hat, war das Herausspielen von Torchancen“, betont Schmidberger. Der Beleg findet sich in der Statistik: Der FC Mittelbiberach stellt mit 56 Treffern die beste Offensive der Liga. Parallel dazu habe man defensiv Fortschritte gemacht: Man habe „defensiver weniger zulassen“ wollen, „was uns immer mehr im Saisonverlauf gelungen ist“. Baustellen: Effizienz und Gleichmäßigkeit



Trotz der Offensivkraft benennt der Trainer klar die Schwachstellen. „In den Punkten Chancenverwertung und Konstanz hat es immer wieder Probleme gegeben“, sagt Schmidberger. Die Konsequenz sei spürbar gewesen: „Dadurch haben wir auch den ein oder anderen Punkt verloren.“ Genau hier soll die Rückrunde ansetzen.