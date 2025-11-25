FC Middlesbrough verpflichtet Kim Hellberg als neuen Coach

Hellberg gilt als eines der vielversprechendsten Trainer-Talente Skandinaviens. In den letzten zwei Jahren führte er Hammarby zu aufeinanderfolgenden Vizemeisterschaften in der schwedischen Allsvenskan. Seine Trainerkarriere begann er in niedrigeren Ligen, bevor er 2020 ins Trainerteam von IFK Norrköping wechselte und später als Chefcoach bei IFK Värnamo und Hammarby Erfolge feierte. Seine Spielphilosophie soll sehr gut zum FC Middlesbrough passen: schnelles, aggressives Fußballspiel mit Fokus auf Ballgewinn und konsequentes Chancen-Erzeugen.