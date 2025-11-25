Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
FC Middlesbrough verpflichtet Kim Hellberg als neuen Coach
Kim Hellberg ist der neue Cheftrainer des FC Middlesbrough. Der 37-jährige schwedische Coach, bisher bei Hammarby Stockholm tätig, folgt auf Rob Edwards, der in die englische Premier League zu den Wolverhampton Wanderers gewechselt ist. Hellberg wird seine neue Position offiziell noch diese Woche antreten, während der bisherige Interimscoach Adi Viveash das Team vorerst weiterhin betreut.
Hellberg gilt als eines der vielversprechendsten Trainer-Talente Skandinaviens. In den letzten zwei Jahren führte er Hammarby zu aufeinanderfolgenden Vizemeisterschaften in der schwedischen Allsvenskan. Seine Trainerkarriere begann er in niedrigeren Ligen, bevor er 2020 ins Trainerteam von IFK Norrköping wechselte und später als Chefcoach bei IFK Värnamo und Hammarby Erfolge feierte. Seine Spielphilosophie soll sehr gut zum FC Middlesbrough passen: schnelles, aggressives Fußballspiel mit Fokus auf Ballgewinn und konsequentes Chancen-Erzeugen.