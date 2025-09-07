FC Merkenbach macht Luftsprünge

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Nach ihren Siegen sind die SG Obere Dill und der VfL Fellerdilln bereit für das Spitzenspiel der Fußball-A-Liga Dillenburg. Klare Erfolge feiern Merkenbach und Roth/Simmersbach +++
Dillenburg. Das Topspiel kann kommen! Nachdem die SG Obere Dill (2:1 gegen Eibach) sich vorübergehend auf Platz eins der Fußball-A-Liga Dillenburg setzte, holte sich der VfL Fellerdilln Sonntag durch ein 3:2 bei Frohnhausen II den Platz an der Sonne zurück. Kommenden Samstag kommt es in Fellerdilln zum Derby der beiden punktgleichen Spitzenteams.