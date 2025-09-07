 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligabericht
Merkenbachs Torjäger und Kapitän Pascal Hartung macht nach seinem sehenswerten Tor zum 3:0 einen Freudensprung. Am Ende gewinnt der FC gegen den TuS Driedorf 5:1. © Jonathan Ortmann
FC Merkenbach macht Luftsprünge

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Nach ihren Siegen sind die SG Obere Dill und der VfL Fellerdilln bereit für das Spitzenspiel der Fußball-A-Liga Dillenburg. Klare Erfolge feiern Merkenbach und Roth/Simmersbach +++

Dillenburg. Das Topspiel kann kommen! Nachdem die SG Obere Dill (2:1 gegen Eibach) sich vorübergehend auf Platz eins der Fußball-A-Liga Dillenburg setzte, holte sich der VfL Fellerdilln Sonntag durch ein 3:2 bei Frohnhausen II den Platz an der Sonne zurück. Kommenden Samstag kommt es in Fellerdilln zum Derby der beiden punktgleichen Spitzenteams.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

