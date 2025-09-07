FC Merkenbach macht Luftsprünge

Dillenburg. Das Topspiel kann kommen! Nachdem die SG Obere Dill (2:1 gegen Eibach) sich vorübergehend auf Platz eins der Fußball-A-Liga Dillenburg setzte, holte sich der VfL Fellerdilln Sonntag durch ein 3:2 bei Frohnhausen II den Platz an der Sonne zurück. Kommenden Samstag kommt es in Fellerdilln zum Derby der beiden punktgleichen Spitzenteams.