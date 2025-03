Du wirst automatisch weitergeleitet...

FC Merkenbach geht mit André Klös ins elfte Jahr Teaser KLA DILLENBURG: +++ Der FC „Wacker“ Merkenbach setzt weiter auf Kontinuität: Trainer André Klös verlängert um eine weitere Saison und geht damit in seine elfte Spielzeit mit dem Fußball-A-Ligisten +++ Verlinkte Inhalte KLA Dillenburg Merkenbach André Klös Herborn. Fußball-A-Ligist FC „Wacker“ Merkenbach und Trainer André Klös verlängern die Zusammenarbeit und gehen ab Sommer in ihre elfte gemeinsame Saison. Das teilte die Merkenbacher Vorstand mit. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.