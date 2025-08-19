FC Mengen: "Wir wollen uns im vorderen Drittel wiederfinden"

Nach dem Abstieg aus der Landesliga geht der FC Mengen mit verändertem Kader in die Bezirksliga. Ziel ist das vordere Tabellendrittel – trotz prominenter Abgänge und eines klar erkennbaren Umbruchs.

Die Wochen der Saisonvorbereitung verliefen beim FC Mengen insgesamt positiv. „Im Großen und Ganzen sind wir mit der Vorbereitung zufrieden und waren auch mit dem Ergebnis am Spähcup zufrieden“, erklärt Sportleiter Kevin Hartl. Ganz ohne Probleme verlief die Vorbereitung allerdings nicht: „Natürlich haben auch wir mit urlaubsbedingten Ausfällen zu kämpfen.“

Nach dem Abstieg aus der Landesliga stand der Verein vor einem Umbruch. „Bei uns hat einen Umbruch stattgefunden, da gestandene Spieler wie die Klotz-Brüder oder Kevin Hartl ihre Karriere beendet haben“, berichtet Hartl. „Somit galt es in der Vorbereitung, die neuen Spieler zu integrieren und eine Mannschaft zu formen.“

Zielsetzung: Vorderes Tabellendrittel

Trotz der einschneidenden Veränderungen bleibt die sportliche Zielsetzung ambitioniert. „Wir wollen uns im vorderen Drittel wiederfinden und etablieren“, sagt Hartl. Nach dem Abstieg soll der Fokus nun auf Konstanz und einer stabilen sportlichen Entwicklung liegen.

Schwierige Prognosen für die Liga

Einen klaren Meisterschaftsfavoriten möchte der Sportliche Leiter nicht nennen. „Mir fällt es schwer, in dieser Liga einen Favoriten auszumachen“, betont er. „Ich denke, diese Liga wird sehr spannend und ausgeglichen.“

Abgänge schmerzen, Neuzugänge bringen frischen Wind

Der FC Mengen musste im Sommer einige prominente Abgänge hinnehmen: Alex Klotz wechselte zu Türkiyemspor Bad Saulgau, Moritz Hayn schloss sich dem SV Sigmaringen an. Mit Patrick Klotz, Kevin Hartl selbst sowie Dennis Ivanesic beendeten gleich drei erfahrene Spieler ihre Karrieren als Spieler.

Gleichzeitig gelang es dem Verein, wichtige Verstärkungen zu verpflichten. Neu im Kader sind Philipp Kiertucki vom TSV Benzingen, Lukas Flöß und Leon Fischer vom TSV Sigmaringendorf sowie Nick Khokhlov von Türkiyemspor Bad Saulgau. Mit Soufiane Bouidir kam zudem ein weiterer Neuzugang vom FC 99. Diese Spieler sollen helfen, die entstandenen Lücken zu schließen.

Relegation als Highlight behalten

Ein klares Plädoyer gibt Hartl in der Diskussion um die Relegation ab. „Sie sollen beibehalten werden, immer spannende und umkämpfte Spiele“, sagt er. „Es ermöglicht auch den Zweitplatzierten die Chance auf den Aufstieg.“