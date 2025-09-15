FC Mengen weiter ungeschlagen, TSV Kirchberg gewinnt 6:0

---







Yannick Ender brachte die Gastgeber in der 27. Minute in Führung, ehe Yanick Schraivogel kurz vor der Pause (44.) für Gutenzell ausglich. In der zweiten Hälfte sorgten Nico Zimmermann (61.) und Simon König (90.+5) für den Hohentenger Erfolg. Hohentengen springt mit 10 Punkten auf Rang sieben, Gutenzell bleibt mit 6 Zählern Dreizehnter.

Robin Rauser brachte die Gäste in der 21. Minute per Foulelfmeter auf die Siegerstraße. Corbin Eisel (37.) und Manuel Miller (90.+5) sorgten für den klaren 0:3-Endstand. Blönried/Ebersbach wartet somit weiter auf den dritten Saisonsieg. Krauchenwies behauptet mit 14 Punkten Platz drei, Blönried steckt mit 7 Zählern auf Platz 12 fest.

Die Gäste legten mit Toren von Luca Ruedi (10.) und Manuel Münst (32.) früh vor und gingen mit 2:0 in Führung. Zwar konnte Ray-Moses Natterer in der 79. Minute noch einmal verkürzen, doch der Ausgleich blieb aus. Für den SV Ochsenhausen ist es die zweite Niederlage in Folge. Die SGM Ringschnait/Mittelbuch bleibt mit 16 Punkten Tabellenzweiter, Ochsenhausen verharrt mit 4 Punkten auf Rang 15.

Vor einer großen Zuschauerkulisse war Lukas Reiter der Mann des Tages. Mit seinen Toren in der 54. und 79. Minute entschied er die Partie zugunsten der Gastgeber. Ertingen nutzte die Chancen konsequent, während Sulmetingen nach zwei Siegen in Folge wieder eine Niederlage hinnehmen musste. Damit klettert Ertingen mit 7 Punkten auf Rang zehn, Sulmetingen fällt mit ebenfalls 7 Punkten auf Platz neun zurück.

Adrian Riedesser brachte die Hausherren im Derby in der 13. Minute per Foulelfmeter zunächst in Führung, doch Levi Fin Schlude glich fünf Minuten später ebenfalls per Strafstoß aus. Tobias Nörz (22.), Lasse Trenkmann (37., 48.) und Levi Fin Schlude (90.+4) machten den Kantersieg perfekt, zwischenzeitlich traf Aldin Delic (53.) für Bad Saulgau. Mengen stellte seine Offensivstärke erneut eindrucksvoll unter Beweis. Mit 18 Punkten bleibt der FC Mengen unangefochtener Tabellenführer, Bad Saulgau steckt mit 5 Punkten auf Rang 14 fest.

Ein einseitiges Spiel: Dominik Breher eröffnete früh in der 4. Minute und legte in der 34. Minute nach, dazwischen traf Alexander Luppold (22.). In der zweiten Hälfte schraubten Tobias Knoll (72.), Stefan Luppold (81.) und Lukas Kohler (90.) das Ergebnis auf 6:0. Kirchberg dominierte von Beginn an und ließ den Gästen keine Chance. Kirchberg rückt mit 13 Punkten auf Rang vier vor, Eberhardzell bleibt mit 3 Zählern Vorletzter.

Marcel Weber brachte Uttenweiler in der 13. Minute in Führung, ehe Pascal Volz (24., 51.) und Max Guminy (57.) das Ergebnis auf 0:4 stellten. Manuel Leiendecker verkürzte per Foulelfmeter in der 69. Minute, mehr gelang den Hausherren nicht. Steinhausen bleibt mit 3 Punkten auf Rang 17, Uttenweiler verbessert sich mit 7 Zählern auf Rang elf.

Ein packendes Spiel mit wechselnden Führungen: Jochen Gulde traf schon in der 1. Minute für Hundersingen, Daniel Abdulahad glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) aus. Timo Bischofberger (53.) brachte den Gastgeber erneut in Führung die Dominik Bentele (82.) ausgleichen konnte. Xaver Koch (83.) entschied letztendlich mit seinem Tor zum 3:2 die Partie für die SF Hundersingen. Die Sportfreunde klettern mit 8 Punkten auf Platz acht, Sigmaringen bleibt trotz der Niederlage mit 13 Punkten Fünfter.

