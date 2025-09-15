 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Lasse Trenkmann erzielte für den FC Mengen einen Doppelpack und steht nun bei sieben Saisontreffern.
Lasse Trenkmann erzielte für den FC Mengen einen Doppelpack und steht nun bei sieben Saisontreffern. – Foto: Nicole Halder

FC Mengen weiter ungeschlagen, TSV Kirchberg gewinnt 6:0

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 6. Spieltags

Verlinkte Inhalte

BZL Oberschwaben
Bad Saulgau
Rot b. Lauph
Gutenzell
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach

Der sechste Spieltag der Bezirksliga Oberschwaben bot Tore satt. Der FC Mengen bleibt nach dem 5:2 in Bad Saulgau unangefochten Spitzenreiter, während die SG Ringschnait/Mittelbuch in Ochsenhausen knapp siegte. Hundersingen sorgte mit dem 3:2 gegen Sigmaringen für ein Ausrufezeichen, Kirchberg feierte ein Schützenfest gegen Eberhardzell. Im Tabellenkeller setzten sich der SV Uttenweiler und die SGM Ertingen/Binzwangen durch.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten

---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
3
1
Abpfiff

Yannick Ender brachte die Gastgeber in der 27. Minute in Führung, ehe Yanick Schraivogel kurz vor der Pause (44.) für Gutenzell ausglich. In der zweiten Hälfte sorgten Nico Zimmermann (61.) und Simon König (90.+5) für den Hohentenger Erfolg. Hohentengen springt mit 10 Punkten auf Rang sieben, Gutenzell bleibt mit 6 Zählern Dreizehnter.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
0
3
Abpfiff

Robin Rauser brachte die Gäste in der 21. Minute per Foulelfmeter auf die Siegerstraße. Corbin Eisel (37.) und Manuel Miller (90.+5) sorgten für den klaren 0:3-Endstand. Blönried/Ebersbach wartet somit weiter auf den dritten Saisonsieg. Krauchenwies behauptet mit 14 Punkten Platz drei, Blönried steckt mit 7 Zählern auf Platz 12 fest.
---

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
1
2
Abpfiff

Die Gäste legten mit Toren von Luca Ruedi (10.) und Manuel Münst (32.) früh vor und gingen mit 2:0 in Führung. Zwar konnte Ray-Moses Natterer in der 79. Minute noch einmal verkürzen, doch der Ausgleich blieb aus. Für den SV Ochsenhausen ist es die zweite Niederlage in Folge. Die SGM Ringschnait/Mittelbuch bleibt mit 16 Punkten Tabellenzweiter, Ochsenhausen verharrt mit 4 Punkten auf Rang 15.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
2
0
Abpfiff

Vor einer großen Zuschauerkulisse war Lukas Reiter der Mann des Tages. Mit seinen Toren in der 54. und 79. Minute entschied er die Partie zugunsten der Gastgeber. Ertingen nutzte die Chancen konsequent, während Sulmetingen nach zwei Siegen in Folge wieder eine Niederlage hinnehmen musste. Damit klettert Ertingen mit 7 Punkten auf Rang zehn, Sulmetingen fällt mit ebenfalls 7 Punkten auf Platz neun zurück.
---

Gestern, 15:00 Uhr
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
FC Mengen
FC MengenMengen
2
5
Abpfiff

Adrian Riedesser brachte die Hausherren im Derby in der 13. Minute per Foulelfmeter zunächst in Führung, doch Levi Fin Schlude glich fünf Minuten später ebenfalls per Strafstoß aus. Tobias Nörz (22.), Lasse Trenkmann (37., 48.) und Levi Fin Schlude (90.+4) machten den Kantersieg perfekt, zwischenzeitlich traf Aldin Delic (53.) für Bad Saulgau. Mengen stellte seine Offensivstärke erneut eindrucksvoll unter Beweis. Mit 18 Punkten bleibt der FC Mengen unangefochtener Tabellenführer, Bad Saulgau steckt mit 5 Punkten auf Rang 14 fest.
---

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
6
0
Abpfiff

Ein einseitiges Spiel: Dominik Breher eröffnete früh in der 4. Minute und legte in der 34. Minute nach, dazwischen traf Alexander Luppold (22.). In der zweiten Hälfte schraubten Tobias Knoll (72.), Stefan Luppold (81.) und Lukas Kohler (90.) das Ergebnis auf 6:0. Kirchberg dominierte von Beginn an und ließ den Gästen keine Chance. Kirchberg rückt mit 13 Punkten auf Rang vier vor, Eberhardzell bleibt mit 3 Zählern Vorletzter.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
1
4
Abpfiff

Marcel Weber brachte Uttenweiler in der 13. Minute in Führung, ehe Pascal Volz (24., 51.) und Max Guminy (57.) das Ergebnis auf 0:4 stellten. Manuel Leiendecker verkürzte per Foulelfmeter in der 69. Minute, mehr gelang den Hausherren nicht. Steinhausen bleibt mit 3 Punkten auf Rang 17, Uttenweiler verbessert sich mit 7 Zählern auf Rang elf.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
3
2
Abpfiff

Ein packendes Spiel mit wechselnden Führungen: Jochen Gulde traf schon in der 1. Minute für Hundersingen, Daniel Abdulahad glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) aus. Timo Bischofberger (53.) brachte den Gastgeber erneut in Führung die Dominik Bentele (82.) ausgleichen konnte. Xaver Koch (83.) entschied letztendlich mit seinem Tor zum 3:2 die Partie für die SF Hundersingen. Die Sportfreunde klettern mit 8 Punkten auf Platz acht, Sigmaringen bleibt trotz der Niederlage mit 13 Punkten Fünfter.
---

Gestern, 15:00 Uhr
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
1
3
Abpfiff

Die Gäste legten stark los: Luka Wiest (11.) und Matthias Hatzing (20., 35.) brachten die SGM Ummendorf/Fischbar klar in Führung. Zwar traf Maex Mast in der 86. Minute noch für den FV Rot, am Ausgang änderte das nichts. Für Rot wird die Lage immer bedrohlicher, während Ummendorf seine Pflichtaufgabe erfüllte. Ummendorf belegt mit 12 Punkten Rang sechs, Rot bleibt mit null Punkten Tabellenletzter.




Aufrufe: 015.9.2025, 11:00 Uhr
Matthias KloosAutor