FC Mengen weiter obenauf, Torfestivals in Sulmetingen und Sigmaringen

Kirchberg ließ nichts anbrennen: Dominik Breher eröffnete früh in der 8. Minute, ehe Stefan Luppold per Handelfmeter (55.) erhöhte. Alexander Luppold entschied mit einem Doppelpack (64., 75.) die Partie endgültig. Philipp Borner vergab in der 78. Minute per Foulelfmeter die Chance auf Ergebniskosmetik. Kirchberg festigt mit 16 Punkten Rang drei, während Steinhausen mit 3 Punkten Tabellensiebzehnter bleibt.

Die Gäste gingen früh durch Fabian Rauch (11.) in Führung, doch Gutenzell drehte die Partie nach der Pause. Yanick Schraivogel (55.) und Tobias Hochdorfer (61., 84.) sorgten für ein 3:1, ehe Samuel Maier in der 90. Minute noch auf 3:2 verkürzte. Gutenzell bewies Nervenstärke und holte drei wichtige Punkte. Damit steht Gutenzell mit 9 Punkten auf Rang zehn, Blönried fällt mit 7 Zählern auf Platz 14 zurück.

Die Gastgeber starteten stark und führten durch Treffer von Matthias Hatzing (25.) und Jonathan Hummler (30.) früh mit 2:0. Lukas Stützle brachte Hohentengen in der 32. Minute zwar zurück ins Spiel, doch die Aufholjagd wurde in der 88. Minute auch durch die Gelb-Rote Karte für Yannick Ender beendet. Ummendorf baut sein Konto auf 15 Punkte aus und steht auf Rang vier, Hohentengen verharrt mit 10 Punkten auf Platz acht.

Ein wahres Torfestival sahen die Zuschauer in Sigmaringen: Dominik Bentele traf in der 22. Minute zum 1:0, ehe Rot in der 34. und 36. Minute das Spiel drehte. Ein Eigentor (42.) brachte Sigmaringen zurück, doch die Gäste gingen in der 47. Minute erneut in Führung. Robert Henning (58.) und Moritz Hayn (88.) retteten den Hausherren am Ende ein 4:4, nachdem Rot zwischenzeitlich in der 66. Minute das 3:4 erzielt hatte. Sigmaringen bleibt mit 14 Punkten Fünfter, Aufsteiger Rot holte seinen ersten Zähler und bleibt mit einem Punkt Letzter.

Nach torloser erster Hälfte wurde es turbulent: Stefan Maurer brachte Uttenweiler in der 63. Minute in Führung, nur eine Minute später glich Timo Bischofberger aus. Pascal Volz stellte in der 68. Minute auf 2:1, doch in der Nachspielzeit rettete David Ruchti (90.+1) Hundersingen das 2:2. Uttenweiler belegt mit 8 Punkten Rang elf, Hundersingen bleibt mit 9 Punkten Achter.

Der Spitzenreiter ließ sich nicht aufhalten: Lasse Trenkmann traf in der 8. und 62. Minute doppelt, Nick Khokhlov erhöhte in der 67. Minute zum 3:0-Endstand. Mengen dominierte die Begegnung von Beginn an und untermauerte seine Titelambitionen. Mit 21 Punkten bleibt Mengen ungeschlagen Tabellenführer, Eberhardzell verharrt mit 3 Zählern auf Platz 16.

Ein Offensivspektakel entwickelte sich in Sulmetingen: Oskar Ehe (12.), Fabian Gapp (16.) und Yannick Magg (23.) sorgten früh für ein 3:0. Aldin Delic (28. Foulelfmeter) und Adrian Riedesser (42.) verkürzten, doch Max Maurer (67.) und Manuel Pohl (72., 89. Handelfmeter) machten den Heimsieg perfekt. Riedesser traf in der 84. Minute per Foulelfmeter noch einmal für die Gäste.

Sulmetingen klettert mit 10 Punkten auf Rang sieben, Bad Saulgau bleibt mit 5 Punkten Fünfzehnter.

Die Gastgeber zeigten sich erneut torhungrig: Manuel Münst traf doppelt (25., 39.), dazwischen war Luca Ruedi (31.) erfolgreich. Zwar verkürzten Manuel Steinborn (72.) und Laurin Birkhofer (82.) für Ertingen, doch ein weiteres Tor von Münst (76.) und Marco Münst (90.+4) sicherten den 5:2-Sieg. Ringschnait bleibt mit 19 Punkten erster Verfolger von Mengen, Ertingen verharrt mit 7 Punkten auf Rang 13.

Ein Treffer von Simon Gropper in der 34. Minute entschied das Spiel etwas überraschend zugunsten des SV Ochsenhausen. Schon zuvor hatte Mike Jansen in der 12. Minute per Foulelfmeter die große Chance zur Führung für Ochsenhausen vergeben. Krauchenwies wollte der Ausgleich nicht mehr gelingenn und rutscht mit 14 Punkten auf Rang fünf ab, Ochsenhausen klettert mit nun 7 Zählern auf Platz zwölf.





