FC Mengen vor der nächsten Hürde, Derby in Steinhausen

Der VfB Gutenzell hat mit dem 2:1 in Eberhardzell seine gute Form bestätigt und steht mit 39 Punkten inzwischen auf Platz elf. Doch nun kommt der Tabellenführer, der trotz des 2:2 gegen Krauchenwies/Hausen/Göggingen mit 69 Punkten weiter ungeschlagen vorneweg marschiert. Mengen weiß allerdings auch, dass das 1:1 aus dem Hinspiel gegen Gutenzell und der jüngste Punktverlust gegen Krauchenwies zeigen, dass auch solche Spiele kippen können. ---



Krauchenwies/Hausen/Göggingen konnte sich zuletzt mit einem 2:2 gegen Mengen im Derby belohnen. Sulmetingen steht nach dem 2:2 gegen Ringschnait und dem torlosen Nachholspiel gegen Kirchberg bei 45 Punkten auf Rang sieben und hat zwei Möglichkeite verpasst weiter nach oben zu klettern. Beide Teams können mit einem Sieg in Reichweite zu den Top fünf bleiben. Im Hinspiel gewann Sulmetingen mit 2:0.

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Die SG Ringschnait/Mittelbuch ließ zuletzt beim 2:2 in Sulmetingen und schon davor beim 1:2 gegen Mengen Chancen liegen, steht mit 57 Punkten aber weiter stabil auf Rang drei. Der TSV Kirchberg kommt mit 45 Punkten und dem 0:0 im Nachholspiel in Sulmetingen, dazu mit dem 3:2 gegen Rot aus dem letzten regulären Spieltag. Für Ringschnait ist es eine Partie, in der der Druck klar auf der Heimmannschaft liegt, wenn derr Abstand nach oben nicht größer werden soll. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften 1:1.

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Für den Absteiger FV Rot gab es zuletzt eine 2:3 in Kirchberg. Der SV Hohentengen musste sich zuletzt zwar den SF Hundersingen mit 0:2 geschlagen geben, steht mit 50 Punkten aber weiter auf Rang vier. Alles spricht für die Gäste, doch das Hinspiel hat gezeigt, dass Rot gegen Hohentengen überraschen kann. Im Hinspiel gewann der FV Rot mit 1:0.

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Die SF Hundersingen haben sich mit dem 2:0 in Hohentengen und zuvor mit weiteren sechs Spielen ohne Niederlage in eine gute Position gebracht und stehen mit 48 Punkten auf Rang fünf. Blönried blieb zuletzt gegen Steinhausen beim 1:2 erneut ohne Ertrag und steht mit 18 Punkten weiter auf Platz 16. Die Rollen scheinen damit klar verteilt. Im Hinspiel gewann Hundersingen mit 2:0.

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So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SV Steinhausen an der Rottum Steinhausen SV Ochsenhausen Ochsenhausen 15:00 PUSH



Der SV Steinhausen an der Rottum konnte sich am vergangenen Wochenende mit 2:1 durchsetzten und steht mit 34 Punkten auf Platz 13. Der SV Ochsenhausen hat beim 7:1 gegen Uttenweiler ein Ausrufezeichen gesetzt und sich mit 40 Punkten ins sichere Mittelfeld geschoben. Beide Mannschaften dürften mit Selbstvertrauen in dieses Derby gehen. Im Hinspiel gewann Ochsenhausen mit 4:2.

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Der SV Uttenweiler steht nach dem 1:7 in Ochsenhausen unter erheblichem Druck, weil das deutliche Ergebnis nicht nur wehgetan, sondern auch den Vorsprung auf die gefährdete Zone schrumpfen ließ. Die SG Ertingen/Binzwangen verlor zuletzt 0:2 gegen den SV Sigmaringen und bleibt mit 23 Punkten auf Rang 15, braucht also ebenfalls dringend Punkte im Derby. Im Hinspiel gewann der SV Uttenweiler in Ertingen mit 1:0.

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So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SV Sigmaringen Sigmaringen FV Bad Saulgau 04 Bad Saulgau 15:00 PUSH



Der SV Sigmaringen geht mit dem 2:1-Sieg in Ertingen in dieses Derby und hat 47 Punkte auf dem Konto. Der FV Bad Saulgau 04 hat beim 2:2 gegen Ummendorf immerhin Moral bewiesen, steht als Vorletzter mit 15 Punkten ebenfall schon als ABsteiger fest. Für Sigmaringen ist das Derby eine Pflichtpartie, wenn es weiter nach oben gehen soll. Im Hinspiel gewann Sigmaringen mit 2:1.

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Die SGM Ummendorf/Fischbach hat mit dem 2:2 in Bad Saulgau eine Gelegenheit liegen lassen und konnte den Punktverlust des FC Mengen nicht nutzen, bleibt aber mit 65 Punkten klar Zweiter. Eberhardzell musste zuletzt ein 2:1 gegen Gutenzell hinnehmen und steht mit 24 Punkten auf Platz 14 in der Abstiegszone. Für Ummendorf ist dieses Derby vor eigenem Publikum eine Pflichtaufgabe, um dem Tabellenführer weiter auf den Versen zu bleiben. Im Hinspiel gewann Ummendorf mit 2:0.











