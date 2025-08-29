FC Mengen und SGM Ummendorf/Fischbach mit kniffligen Auswärtsaufgaben

---





Der SV Steinhausen an der Rottum geht mit dem Rückenwind eines knappen 1:0-Sieges in Gutenzell in den Spieltag. Manuel Leiendecker traf in der 64. Minute zum umjubelten Sieg. Nun wartet mit der SGM Ummendorf/Fischbach der aktuelle Tabellenzweite, der zuletzt mit 6:1 gegen Uttenweiler ein echtes Ausrufezeichen setzte. Matthias Hatzing glänzte mit Treffern in der 12., 34. und 90. Minute, während Philipp Theißler (16.) und Jonathan Hummler (20., 28.) die weiteren Tore erzielten. ---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr SF Hundersingen SF Hundersingen VfB Gutenzell Gutenzell 15:00 PUSH

Die SF Hundersingen warten nach zwei Spieltagen noch auf den ersten Sieg. Beim 0:2 in Krauchenwies fehlte vor allem die Durchschlagskraft in der Offensive. Nun bietet das Heimspiel gegen den VfB Gutenzell die Chance zur Wiedergutmachung. Die Gäste stehen nach dem 0:1 gegen Steinhausen weiter ohne Punkte da. Der späte Treffer von Manuel Leiendecker in der 64. Minute besiegelte die zweite Niederlage im zweiten Spiel. ---

Der FV Rot erlebte in Ringschnait ein Wechselbad der Gefühle. Nach früher Führung durch Muhammed Manneh in der 16. Minute und Alexander Thanner in der 23. Minute drehte der Gegner die Partie zum 4:3. Nun will man zu Hause die ersten Punkte einfahren. Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen reist mit einem 2:0-Heimsieg gegen Hundersingen an. Tim Kremer (32.) und Fabio Kleiner (54.) erzielten die entscheidenden Treffer. ---

Der SV Hohentengen gewann zuletzt knapp mit 2:1 in Sulmetingen. Simon König traf in der 16. Minute, Lukas Stützle erhöhte in der 64. Minute, ehe Yannick Werz in der 88. Minute den Anschluss erzielte. Die Gäste aus Ringschnait kommen nach einem spektakulären 4:3-Heimsieg gegen Rot mit viel Selbstvertrauen. Patrick Rehm sorgte in der 79. Minute für den Siegtreffer, nachdem zuvor Manuel Münst (25. Foulelfmeter), Cedric Schmidt (45.+6) und Luca Ruedi (62.) erfolgreich waren. ---

Die SGM Blönried/Ebersbach kassierte beim 0:5 in Mengen eine bittere Niederlage. Trotz kämpferischem Einsatz war das Team gegen die Offensivpower des Gegners chancenlos. Nun gilt es, im Heimspiel gegen den SV Sulmetingen Wiedergutmachung zu betreiben. Die Gäste mussten sich zu Hause knapp mit 1:2 gegen Hohentengen geschlagen geben, konnten aber durch den späten Treffer von Yannick Werz in der 88. Minute zumindest Moral zeigen. ---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr SV Ochsenhausen Ochsenhausen FC Mengen Mengen 15:00 PUSH

Der SV Ochsenhausen verpasste beim 2:2 in Eberhardzell den ersten Saisonsieg. Adrian Ruf brachte sein Team in der 6. Minute in Führung, doch am Ende reichte es nur zu einem Punkt. Nun wartet mit dem FC Mengen der Spitzenreiter, der beim 5:0 gegen Blönried/Ebersbach seine Offensivqualitäten unter Beweis stellte. Ludwig Schaut (33.), Max Schuler (38., 77.), Lasse Trenkmann (47.) und Soufiane Bouidir (68.) sorgten für einen klaren Erfolg. ---

Die SG Ertingen/Binzwangen musste sich in Bad Saulgau mit 1:3 geschlagen geben. Christoph Buck erzielte in der 38. Minute den zwischenzeitlichen Anschluss, am Ende stand jedoch die erste Saisonniederlage. Die Gäste aus Eberhardzell holten beim 2:2 gegen Ochsenhausen ihren ersten Punkt der Saison. Luca Mühlbach traf per Foulelfmeter in der 44. Minute und erneut in der 69. Minute, ehe Christian Wiest in der 71. Minute den Ausgleich erzielte. ---

Der TSV Kirchberg/Iller holte beim 0:0 in Sigmaringen einen Punkt und will nun zu Hause den ersten Sieg einfahren. Gegner Bad Saulgau reist nach einem 3:1-Erfolg gegen Ertingen mit breiter Brust an. Adrian Riedesser war mit Treffern in der 2. und 30. Minute der Matchwinner, Max Werner erhöhte in der 75. Minute zum Endstand. ---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr SV Uttenweiler Uttenweiler SV Sigmaringen Sigmaringen 15:00 PUSH

Der SV Uttenweiler kassierte zuletzt beim 1:6 in Ummendorf eine herbe Niederlage. Pascal Volz erzielte in der 22. Minute den Ehrentreffer. Nun soll im Heimspiel gegen Sigmaringen der erste Punktgewinn gelingen. Die Gäste reisen nach einem torlosen 0:0 gegen Kirchberg an und wollen ihre stabile Defensive nutzen, um auch in der Fremde zu punkten.

