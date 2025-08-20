FC Mengen und SG Ringschnait/Mittelbuch setzen Ausrufezeichen

---





Die SGM Ummendorf/Fischbach erwischte gegen den TSV Kirchberg/Iller einen perfekten Start. Schon nach 13 Minuten traf Tobi Schmid zum 1:0. Nur sieben Minuten später erhöhte Jonathan Hummler auf 2:0 und stellte die Weichen früh auf Sieg. Luka Wiest machte in der 41. Minute mit dem 3:0 alles klar. Die Gäste fanden keine Mittel, das Spiel zu drehen, und mussten sich klar geschlagen geben. ---

Ein packendes Unentschieden gab es zwischen dem FV Bad Saulgau 04 und der SGM Blönried/Ebersbach. Adrian Riedesser brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung, ehe Maximilian Gülden nach knapp einer halben Stunde ausglich. Noch vor der Pause stellte David Bachhofer das 2:1 her, doch Lorenz Weiss glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus. Als Bachhofer in der 90. Minute erneut traf, schien der Sieg sicher. Doch erneut war es Weiss, der in der 90.+5 per Foulelfmeter zum 3:3-Endstand traf – Dramatik pur bis zum Schluss. ---

Die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach musste zum Auftakt Lehrgeld bezahlen. Gegen den Absteiger SV Hohentengen unterlag das Aufsteigerteam mit 1:3. Fabian Baur brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung, direkt nach Wiederanpfiff legte Luke Ender das 0:2 nach. Zwar brachte Elias Kling die Gastgeber in der 67. Minute wieder heran, doch Lukas Stützle sorgte wenig später für die endgültige Entscheidung. ---

Der SV Sulmetingen und die SF Hundersingen trennten sich 1:1. Simon Roth brachte die Hausherren früh in der 12. Minute in Führung, doch Timo Bischofberger glich bereits sieben Minuten später aus. In einer intensiven zweiten Halbzeit schwächten sich die Gäste: Jochen Gulde sah in der 81. Minute Gelb-Rot. Trotz Überzahl gelang Sulmetingen kein weiteres Tor. Am Ende blieb es bei einer Punkteteilung. ---

Die SG Ringschnait/Mittelbuch zeigte sich zum Auftakt torhungrig. Gegen den SV Steinhausen an der Rottum gab es einen deutlichen 5:1-Erfolg. Schon in der Anfangsviertelstunde trafen Luca Ruedi und zweimal Manuel Schlichthärle, darunter ein sicher verwandelter Foulelfmeter. Trotz einer Roten Karte für Michael Lämmle in der 22. Minute behielten die Gastgeber die Kontrolle. Nach der Pause bauten Ruedi und Daniel Rulani den Vorsprung weiter aus. Erst in der Nachspielzeit gelang Max Wanner das späte Ehrentor für Steinhausen. ---

Das Duell zwischen dem FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen und dem SV Uttenweiler blieb lange umkämpft. Doch den Gastgebern gelang noch der Siegtreffer. ---

Aufsteiger VfB Gutenzell erwischte gegen den SV Sigmaringen einen schwierigen Einstand. Daniel Abdulahad stellte mit einem lupenreinen Hattrick schon in der ersten Halbzeit die Weichen für die Gäste. Innerhalb von 38 Minuten traf er dreimal. Zwar verkürzte Tobias Hochdorfer per Foulelfmeter in der 78. Minute, doch die Niederlage war nicht mehr abzuwenden. ---

Die SG Ertingen/Binzwangen setzte sich mit 2:1 gegen den Absteiger SV Ochsenhausen durch. Früh brachte Adrian Ruf die Gäste in Führung, doch Lukas Reiter drehte die Partie mit einem Doppelschlag in der zweiten Halbzeit. Mit seinem Ausgleich in der 67. Minute brachte er Ertingen zurück ins Spiel, zehn Minuten später sorgte er für den umjubelten Siegtreffer.







