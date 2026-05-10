FC Mengen steht kurz vor dem Titel, SGM Blönried steigt ab

Der TSV Kirchberg holte nach einer frühen Führung am Ende gerade noch einen Punkt. Alexander Luppold brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung, ein Eigentor in der 44. Minute bedeutete das 1:1, Fabian Beckert drehte das Spiel in der 68. Minute auf 1:2, ehe Arian Horvath in der 87. Minute per Foulelfmeter noch zum 2:2 traf. Kirchberg steht nun bei 46 Punkten auf Rang acht, Hohentengen mit 52 Punkten auf Rang fünf. Für beide Mannschaften war es ein Spiel, das weder alle Hoffnungen nährte noch echte Klarheit brachte. ---



Für die SGM Blönried/Ebersbach endete dieser Nachmittag in sportlicher Härte und bitterer Gewissheit. Sergej Snezhko brachte den FV Rot in der 24. Minute in Führung, Marco Hagel erhöhte in der 36. Minute auf 0:2, und auch wenn Dominik Halder in der 52. Minute noch verkürzte, blieb die Wende aus. Blönried/Ebersbach verharrt bei 21 Punkten und steht damit als weiterer Absteiger fest, während der FV Rot auf 14 Punkte kommt und sich wenigstens noch einmal einen kleinen Lichtblick erarbeitet.

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Ringschnait verlor sein Heimspiel und die Chance nochmal näher an Platz zwei heranzurücken. Robin Rauser traf in der 16. Minute zum 0:1, Raphael Müller erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 0:2, Manuel Münst verkürzte in der 55. Minute, Corbin Eisel stellte in der 87. Minute auf 1:3, bevor Luca Ruedi in der 90. Minute nur noch das 2:3 gelang. Ringschnait bleibt mit 60 Punkten Dritter, während Krauchenwies/Hausen/Göggingen sich mit 45 Punkten auf Rang neun verbessert. Für die Gäste war es ein Sieg der Konsequenz.

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Der SV Sulmetingen zeigte sich offensiv entschlossen und hielt den VfB Gutenzell klar auf Distanz. Max Maurer traf in der 10. Minute zum 1:0, Fabian Gapp erhöhte in der 17. Minute, Yanick Schraivogel verkürzte in der 30. Minute auf 2:1, ehe Oskar Ehe noch vor der Pause das 3:1 markierte. Fabian Scheck erhöhte in der 88. Minute auf 4:1, Marvin Honisch betrieb in der Nachspielzeit mit dem 4:2 nur noch Ergebniskosmetik. Sulmetingen klettert mit 51 Punkten auf Rang sechs, Gutenzell bleibt mit 40 Punkten Elfter.

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Der Sieg im Spitzenspiel bringt den Tabellenführer mit großen Schritten näher an die vorzeitige Meisterschaft. Lasse Trenkmann brachte Mengen in der 12. Minute in Führung, Ladislav Varady erhöhte in der 35. Minute per Foulelfmeter auf 2:0. Mengen steht nun bei 76 Punkten und hat damit seine Spitzenposition eindrucksvoll untermauert, während Ummendorf/Fischbach bei 66 Punkten bleibt und den Rückstand nicht verkürzen konnte.

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Der SV Sigmaringen ließ in Eberhardzell keine Zweifel aufkommen und feierte einen klaren Sieg. Harun Erdem traf in der 12. Minute zum 0:1, Kadir Emruli erhöhte in der 42. Minute und später noch einmal in der 80. Minute, Daniel Abdulahad traf in der 63. Minute, Bernhard Henning in der 83. Minute zum 0:5. Sigmaringen springt mit 53 Punkten auf Rang vier, Eberhardzell bleibt mit 25 Punkten auf Platz 15. Für die Gastgeber war es ein Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt, für Sigmaringen ein Sieg mit Nachdruck.

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Das Spiel wurde abgesagt.

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Ertingen hat sich einen Sieg erarbeitet, der die Hoffnung im Tabellenkeller am leben hält. Lukas Reiter traf in der 16. Minute zum 1:0, Manuel Leiendecker glich in der 23. Minute per Foulelfmeter aus, Justin Ezewele erzielte in der 52. Minute das 2:1, ehe erneut Manuel Leiendecker in der 62. Minute per Foulelfmeter zum 2:2 traf. Lukas Reiter entschied die Partie in der 70. Minute dann mit seinem zweiten Treffer zum 3:2. Ertingen verbessert sich auf 29 Punkte und bleibt Vierzehnter, Steinhausen steht bei 34 Punkten weiterhin auf Rang 13.

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Jochen Gulde erzielte in der 65. Minute das Tor des Tages in dieser Partie und verschaffte den SF Hundersingen damit einen wichtigen Auswärtssieg in Ochsenhausen. Hundersingen schiebt sich mit nun 51 Punkten auf Rang sieben vor und bleibt in Schlagdistanz zu den vorderen Plätzen, während Ochsenhausen mit 43 Punkten Zehnter bleibt.



