FC Mengen reist nach Sulmetingen, Derby in Eberhardzell

Hundersingen hat nach zwei Unentschieden gegen Steinhausen und Uttenweiler Moral bewiesen, benötigt aber dringend Siege, um sich weiter oben festzusetzen. Kirchberg reist mit breiter Brust an, nachdem die Mannschaft Spitzenreiter Mengen beim 1:1 stoppte und nun als Tabellenvierter die Schlagdistanz zur Spitze wahren möchte. Die Gastgeber müssen vor allem die Offensivstärke der Gäste eindämmen, wenn sie Zählbares mitnehmen wollen. Ein Spiel, das viel Spannung und Tempo verspricht.

Der SV Sigmaringen musste sich in Hohentengen mit einem 0:0 zufriedengeben, bleibt aber mit Platz fünf in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Blönried/Ebersbach kassierte zuletzt eine späte 0:1-Heimniederlage gegen Ummendorf und steckt im Tabellenkeller fest. Sigmaringen geht favorisiert in die Partie. Für die Gäste zählt hingegen jeder Punkt, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren.

Morgen, 18:00 Uhr SV Uttenweiler Uttenweiler SV Hohentengen Hohentengen 18:00 PUSH



Uttenweiler siegte am vergangenen Wochenende mit 2:0 in Rot, während Hohentengen ein 0:0 gegen Sigmaringen erkämpfte. Mit jeweils elf Punkten liegen beide in der Tabelle gleichauf und kämpfen um Stabilität im Mittelfeld. Es dürfte ein Duell auf Augenhöhe werden, bei dem Kleinigkeiten entscheiden können.

Ein echtes Kellerduell: Steinhausen (vier Punkte) reist zum Schlusslicht FV Rot, das bisher erst einen Zähler auf dem Konto hat. Beide Mannschaften gelang am achten Spieltag kein Sieg, Rot unterlag daheim Uttenweiler mit 0:2, während Steinhausen in Hundersingen 2:2 spielte. Für beide geht es um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Ein Sieg wäre für die Moral von unschätzbarem Wert.

Morgen, 19:00 Uhr SV Sulmetingen Sulmetingen FC Mengen Mengen 19:00 PUSH



Sulmetingen verlor in Eberhardzell mit 0:2 und steht nun mit zehn Punkten auf Platz 11. Tabellenführer FC Mengen musste beim 1:1 in Kirchberg erstmals Federn lassen, ist aber weiterhin ungeschlagen und mit 29:5 Toren das Maß der Dinge. Die Favoritenrolle ist klar verteilt, dennoch wird Sulmetingen versuchen, dem Ligaprimus Paroli zu bieten. Für Mengen geht es darum, sofort wieder Dominanz und Stabilität auszustrahlen.

Die Aufsteiger aus Eberhardzell feierten mit dem 2:0 gegen Sulmetingen ihren ersten Saisonsieg und schöpfen neuen Mut. Doch nun wartet mit der SG Ringschnait/Mittelbuch ein ganz anderes Kaliber: Trotz der 2:3-Niederlage in Bad Saulgau ist die Mannschaft Tabellenzweiter und in der Offensive kaum zu bremsen. Eberhardzell muss an die starke Anfangsphase gegen Sulmetingen anknüpfen, wenn es gegen den Favoriten eine Chance geben soll. Ringschnait wird alles daransetzen, sofort zurück in die Erfolgsspur zu finden.

Der FV Bad Saulgau sorgte mit dem 3:2-Erfolg gegen Ringschnait für die Überraschung des achten Spieltags und hat nun acht Punkte gesammelt. Krauchenwies möchte den Anschluss an die Spitze nicht verlieren. Mit erst zwei Gegentoren stellt die Mannschaft die stabilste Defensive der Liga, während Bad Saulgau in acht Spielen bereits 29 Gegentore hinnehmen musste.

Gutenzell kam beim 0:2 in Ochsenhausen nicht zum Zug und rangiert auf Platz 12. Ertingen will nach dem Spielausfall am vergangenen Wochenende wieder in den Rhythmus zu finden. Beide Teams haben bislang erst zwei Siege auf dem Konto und benötigen dringend Punkte, um nicht tiefer nach unten zu rutschen. Ein richtungsweisendes Spiel für beide Seiten.

Ummendorf steht nach dem 1:0-Auswärtssieg in Blönried auf Rang drei und zählt inzwischen zu den formstärksten Teams der Liga. Der SV Ochsenhausen konnte zuletzt mit dem 2:0 gegen Gutenzell wichtige Punkte sammeln und sich etwas Luft im nach unten verschaffen. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gastgebern, die ihre Serie fortsetzen wollen. Ochsenhausen wird jedoch alles daran setzen, defensiv kompakt zu stehen und Nadelstiche zu setzen.





