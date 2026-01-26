FC Mengen: "Ohne Niederlage, das kann sich natürlich sehen lassen"

– Foto: Nicole Halder

Der FC Mengen ist Tabellenführer der Bezirksliga Oberschwaben zur Winterpause – ungeschlagen, mit der besten Offensive und der besten Defensive. Trainer Dennis Ivanesic sieht darin Bestätigung, aber auch neue Aufgaben. Der Titelkampf verspricht Spannung.

Strukturierte Vorbereitung mit klarer Zielsetzung



Die Wintervorbereitung beginnt beim FC Mengen am 25. Januar. „Wir starten wieder am kommenden Sonntag in unsere fünfwöchige Vorbereitung“, erklärt Dennis Ivanesic. In dieser Phase sind „unter der Woche vier Trainingseinheiten“ sowie „in Summe fünf Testspiele an den Wochenenden“ geplant. Besondere Akzente sollen dabei die Vergleiche mit höherklassigen Gegnern setzen. „Highlights werden die Testspiele gegen Landesligisten sein, besonders der letzte Test gegen den TSV Riedlingen“, sagt der Trainer. Die intensive Planung unterstreicht den Anspruch, die bislang gezeigte Qualität zu stabilisieren und weiterzuentwickeln. Unbesiegt durch die Vorrunde



Die Bilanz der Hinrunde fällt aus Sicht des Trainers eindeutig aus. „Mit dem bisherigen Saisonverlauf und der Leistung meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden“, betont Ivanesic. Der Blick auf die Tabelle bestätigt diese Einschätzung: Der FC Mengen steht nach 18 Spielen mit 14 Siegen, vier Unentschieden und keiner Niederlage bei 46 Punkten an der Spitze. Das Torverhältnis von 56:9 dokumentiert die Dominanz in beiden Spielphasen. „Ohne Niederlage durch die Vorrunde zu gehen, dazu die beste Defensive und die beste Offensive zu stellen, kann sich natürlich sehen lassen“, fasst der Trainer zusammen.

Gelungener Umbruch als Fundament



„Meiner Meinung nach hat der Umbruch, welchen wir im Sommer hatten, sehr gut funktioniert. Die neuen jungen Führungsspieler haben die Verantwortung schnell übernommen und gemeinsam mit der gesamten Mannschaft zum bisherigen Erfolg beigetragen“, sagt Ivanesic. Diese Mischung aus Erneuerung und Stabilität hat dem Team früh eine klare Struktur verliehen. Geduld als neue Qualität



Trotz der beeindruckenden Bilanz sieht der Trainer auch Lernprozesse. „Nachdem sich unsere Gegner nach einer gewissen Zeit an unsere offensive Spielweise angepasst hatten, mussten wir das ein oder andere Mal tiefstehende Fünferketten knacken“, erläutert Ivanesic. In diesen Situationen sei eine neue Qualität gefragt gewesen: „Hier musste die Mannschaft in kürzester Zeit lernen, geduldig zu spielen und auf die entscheidenden Chancen zu warten.“ Die Fähigkeit, sich taktisch anzupassen, wird damit zu einem Schlüssel für die Rückrunde.