FC Mengen krönt sich zum Hallenkreismeister von Sigmaringen

Der Finaltag als eigener Wettbewerb

Der heutige Sonntag beginnt nicht als Fortsetzung, sondern als Neustart. Zwei neue Gruppen, keine Altlasten, kein Rechnen. Zwölf Minuten Spielzeit zwingen jede Mannschaft dazu, sofort präsent zu sein. Wer den Rhythmus verpasst, verliert Boden. Die Halle ist voll, die Taktung eng, der Finaltag fühlt sich von der ersten Partie an wie ein eigener Wettbewerb.

Gruppe E: Hohentengen setzt früh ein Zeichen

In der Gruppe E übernimmt der SV Hohentengen sofort die Kontrolle. Der Auftakt gegen die SF Hundersingen endet 3:1, es folgt ein 1:0 gegen die SG FC Ostrach/Hoßkirch II und ein deutliches 4:0 gegen den FC Mengen II. Drei Siege, 8:1 Tore, neun Punkte – Hohentengen spielt schnörkellos, effektiv und ohne defensives Risiko. Dahinter sichert sich die SG FC Ostrach/Hoßkirch II mit zwei Siegen und einer Niederlage Rang zwei. Hundersingen bleibt mit drei Punkten Dritter, Mengen II geht punktlos aus der Gruppe.

Gruppe F: Dreikampf bis zum letzten Spiel

Die Gruppe F entwickelt sich zur engsten Konstellation des Tages. FC Mengen, FC Ostrach und die SGM Altshausen/Ebenweiler beenden die Gruppe jeweils mit sechs Punkten. Die Entscheidung fällt über das Torverhältnis. Ostrach startet mit einem 5:3 gegen Mengen, Altshausen/Ebenweiler überrascht mit einem 4:0 gegen Ostrach, ehe Mengen mit einem 6:1 gegen Herbertingen und einem 2:0 gegen Altshausen/Ebenweiler zurückschlägt. Am Ende reicht dem FC Mengen das bessere Gesamtbild zum Gruppensieg, Ostrach folgt auf Rang zwei.

Halbfinale I: Ostrach stoppt Hohentengen

Das erste Halbfinale wird zum Kraftakt. Der SV Hohentengen trifft auf den FC Ostrach. Zwölf Minuten reichen nicht, um einen Sieger zu finden. Nach einem offenen Spiel fällt die Entscheidung im Neunmeterschießen. Ostrach behält die Nerven und setzt sich mit 7:6 durch. Für Hohentengen endet hier der Traum vom Titel, trotz eines bis dahin nahezu makellosen Turniertages.

Halbfinale II: Mengen nutzt den Heimvorteil

Im zweiten Halbfinale trifft der FC Mengen auf die SG FC Ostrach/Hoßkirch II. Der Gastgeber setzt sich mit 4:2 durch. Es ist kein dominanter, aber ein kontrollierter Auftritt. Mengen nutzt seine Chancen konsequent und zieht ins Finale ein, getragen von der Sicherheit, auch unter Druck Lösungen zu finden.

Spiel um Platz 3: Ostrach/Hoßkirch II belohnt sich

Im kleinen Finale kommt es erneut zum Duell zwischen Hohentengen und Ostrach/Hoßkirch II. Wieder entscheidet das Neunmeterschießen. Dieses Mal hat die SG FC Ostrach/Hoßkirch II das bessere Ende für sich und gewinnt mit 4:3. Platz drei ist der verdiente Lohn eines stabilen Finaltages.

Finale: Mengen hält dem Druck stand

Das Endspiel zwischen dem FC Mengen und dem FC Ostrach ist das logische Duell der konstantesten Teams. Beide kennen sich, beide haben bereits Schweres hinter sich. Am Ende setzt sich der Gastgeber mit 2:1 durch. Kein Tor zu viel, kein Moment verschenkt. Es ist ein Finale, das weniger von Spektakel als von Kontrolle lebt – und genau das entscheidet.

Abschluss eines intensiven Turniers

Die Hallenkreismeisterschaften Sigmaringen enden mit einem Gastgeber als Sieger und einem Finaltag, der den Charakter dieses Turniers noch einmal bündelt: kurze Spielzeiten, hohe Präzision und Entscheidungen, die keinen Umweg zulassen. In Mengen wird der Titel nicht gefeiert, sondern erarbeitet. Der FC Mengen hat das getan – Spiel für Spiel, Minute für Minute.