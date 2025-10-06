 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Nicole Halder

FC Mengen gewinnt Spitzenspiel, Sulmetingen sorgt für Ausrufezeichen

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 10. Spieltags

Tabellenführer FC Mengen blieb durch ein 1:0 gegen Ringschnait im Spitzenspiel ungeschlagen, während Verfolger Ummendorf mit einem spektakulären 5:3 bei Ertingen gewann. Sulmetingen überraschte mit einem klaren 4:0 in Kirchberg, während Uttenweiler in Blönried souverän siegte. Hohentengen feierte gegen Steinhausen einen Kantersieg, Ochsenhausen und Sigmaringen trennten sich 1:1, und Bad Saulgau erkämpfte drei wichtige Punkte gegen Gutenzell.

---

Gestern, 15:00 Uhr
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
1
0
Abpfiff

Bad Saulgau gelang ein wichtiger Heimsieg im Abstiegskampf. Adrian Riedesser erzielte in der 68. Minute das Tor des Tages und sicherte seinem Team den dritten Saisonsieg. Für die Gastgeber bedeutet das ein Aufatmen, während Gutenzell nach der Niederlage nun auf Platz 11 steht.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
0
4
Abpfiff

Krauchenwies zeigte in Eberhardzell eine beeindruckende Vorstellung. Fabio Kleiner traf in der 11. und 39. Minute doppelt, Timmy Rauser erhöhte in der 36., und Alexander Miller setzte in der 58. Minute den Schlusspunkt. Mit diesem Sieg untermauert Krauchenwies seine Ambitionen in der Spitzenpruppe, während Eberhardzell weiter im Tabellenkeller festhängt.
--

Gestern, 15:00 Uhr
FC Mengen
FC MengenMengen
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
1
0
Abpfiff

Im Spitzenspiel setzte sich der FC Mengen knapp, aber letztendlich verdient durch. Tobias Nörz erzielte bereits in der 21. Minute das entscheidende Tor. Mengen bleibt damit als einziges Team ungeschlagen an der Tabellenspitze, während Ringschnait erstmals seit Wochen ohne Punkt blieb und auf Platz drei abrutscht.
---

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
0
4
Abpfiff

Eine große Überraschung gelang dem SV Sulmetingen, der beim Tabellenvierten deutlich gewann. Tobias Ihle traf in der 17. Minute per Foulelfmeter, ehe Max Maurer (52., 59.) und Fabian Gapp (71.) nachlegten. Während Kirchberg einen Dämpfer im Aufstiegsrennen hinnehmen muss, kletterte Sulmetingen auf Platz acht.
--

Gestern, 15:00 Uhr
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
1
3
Abpfiff

Trotz der frühen Führung durch Maex Mast (38.) setzte sich Hundersingen am Ende souverän durch. Dennis Heiss (44.), ein Eigentor von Ben Miller (62.) und ein verwandelter Foulelfmeter von Julian Störkle (69.) entschieden die Partie. Rot bleibt damit weiterhin sieglos am Tabellenende, während Hundersingen den Abstand nach unten vergrößern konnte und nun auf Rang 10 steht.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
4
0
Abpfiff

Hohentengen zeigte sich in bestechender Form und ließ dem Gegner keine Chance. Lukas Stützle (32., 44.), Jamie Lutz (49.) und Yannick Ender (89.) erzielten die Tore beim klaren Heimsieg. Steinhausen steht nach der Niederlage auf Rang 15, Hohentengen hingegen klettert auf Platz 10.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
1
4
Abpfiff

Uttenweiler feierte in Blönried einen souveränen Auswärtssieg. Marcel Weber (7.) und Kevin Schelkle (16., 84., 90.+1) sorgten für klare Verhältnisse, während Jakob Weiss (69.) für den zwischenzeitlichen Anschluss traf. Blönried bleibt mit sieben Punkten auf Platz 16, Uttenweiler rückt auf Platz sieben vor.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
1
1
Abpfiff

In einem umkämpften Duell trennten sich beide Mannschaften unentschieden. Ein Eigentor von Patrick Arndt (59.) brachte Ochsenhausen in Führung, doch Kadir Emruli (85.) glich kurz vor Schluss aus. Der SV Ochsenhausen steht mit 11 Punkten nur knapp vor der Abstiegszone, der SV Sigmaringen steht mit 19 Punkten auf Platz sechs.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
3
5
Abpfiff

Das torreichste Spiel des Tages sahen die Zuschauer in Ertingen. Lukas Renz (5.), Christoph Buck (15., 58.) trafen für die Hausherren, doch Ummendorf drehte die Partie durch Stefan Grell (7.), Jonathan Hummler (12.), Matthias Hatzing (68., 81.) und Timo Winter (78.). Ummendorf ist damit nun erster Verfolger von Spitzenreiter Mengen, während Ertingen weiter auf einem Abstiegsplatz rangiert.



