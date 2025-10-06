FC Mengen gewinnt Spitzenspiel, Sulmetingen sorgt für Ausrufezeichen

---







Bad Saulgau gelang ein wichtiger Heimsieg im Abstiegskampf. Adrian Riedesser erzielte in der 68. Minute das Tor des Tages und sicherte seinem Team den dritten Saisonsieg. Für die Gastgeber bedeutet das ein Aufatmen, während Gutenzell nach der Niederlage nun auf Platz 11 steht.

Krauchenwies zeigte in Eberhardzell eine beeindruckende Vorstellung. Fabio Kleiner traf in der 11. und 39. Minute doppelt, Timmy Rauser erhöhte in der 36., und Alexander Miller setzte in der 58. Minute den Schlusspunkt. Mit diesem Sieg untermauert Krauchenwies seine Ambitionen in der Spitzenpruppe, während Eberhardzell weiter im Tabellenkeller festhängt.

Im Spitzenspiel setzte sich der FC Mengen knapp, aber letztendlich verdient durch. Tobias Nörz erzielte bereits in der 21. Minute das entscheidende Tor. Mengen bleibt damit als einziges Team ungeschlagen an der Tabellenspitze, während Ringschnait erstmals seit Wochen ohne Punkt blieb und auf Platz drei abrutscht.

Eine große Überraschung gelang dem SV Sulmetingen, der beim Tabellenvierten deutlich gewann. Tobias Ihle traf in der 17. Minute per Foulelfmeter, ehe Max Maurer (52., 59.) und Fabian Gapp (71.) nachlegten. Während Kirchberg einen Dämpfer im Aufstiegsrennen hinnehmen muss, kletterte Sulmetingen auf Platz acht.

Trotz der frühen Führung durch Maex Mast (38.) setzte sich Hundersingen am Ende souverän durch. Dennis Heiss (44.), ein Eigentor von Ben Miller (62.) und ein verwandelter Foulelfmeter von Julian Störkle (69.) entschieden die Partie. Rot bleibt damit weiterhin sieglos am Tabellenende, während Hundersingen den Abstand nach unten vergrößern konnte und nun auf Rang 10 steht.

Hohentengen zeigte sich in bestechender Form und ließ dem Gegner keine Chance. Lukas Stützle (32., 44.), Jamie Lutz (49.) und Yannick Ender (89.) erzielten die Tore beim klaren Heimsieg. Steinhausen steht nach der Niederlage auf Rang 15, Hohentengen hingegen klettert auf Platz 10.

Uttenweiler feierte in Blönried einen souveränen Auswärtssieg. Marcel Weber (7.) und Kevin Schelkle (16., 84., 90.+1) sorgten für klare Verhältnisse, während Jakob Weiss (69.) für den zwischenzeitlichen Anschluss traf. Blönried bleibt mit sieben Punkten auf Platz 16, Uttenweiler rückt auf Platz sieben vor.

In einem umkämpften Duell trennten sich beide Mannschaften unentschieden. Ein Eigentor von Patrick Arndt (59.) brachte Ochsenhausen in Führung, doch Kadir Emruli (85.) glich kurz vor Schluss aus. Der SV Ochsenhausen steht mit 11 Punkten nur knapp vor der Abstiegszone, der SV Sigmaringen steht mit 19 Punkten auf Platz sechs.

Das torreichste Spiel des Tages sahen die Zuschauer in Ertingen. Lukas Renz (5.), Christoph Buck (15., 58.) trafen für die Hausherren, doch Ummendorf drehte die Partie durch Stefan Grell (7.), Jonathan Hummler (12.), Matthias Hatzing (68., 81.) und Timo Winter (78.). Ummendorf ist damit nun erster Verfolger von Spitzenreiter Mengen, während Ertingen weiter auf einem Abstiegsplatz rangiert.







