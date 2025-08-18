FC Mengen: Erneuter Trainerwechsel kurz vor Saisonstart

Dennis Ivanesic übernimmt ab sofort an der Seitenlinie. – Foto: FC Mengen

Der FC Mengen erlebt wenige Tage vor dem Auftakt in die Bezirksligasaison eine unerwartete Veränderung an der Seitenlinie. Nachdem Sascha Göbel erst zu Beginn der Vorbereitung das Amt übernommen hatte, legt er sein Traineramt aus familiären Gründen nieder. Neuer Cheftrainer wird Dennis Ivanesic, bislang Coach der zweiten Mannschaft. Der sportliche Leiter Kevin Hartl sprach mit FuPa Württemberg über die Hintergründe.

„Wir haben für die neue Saison Sascha Goebel als Trainer der ersten Mannschaft verpflichtet, wovon wir überzeugt waren, dass dies sehr gut passen könnte. Er war von Beginn an sehr engagiert und motiviert und hat dies auch im Training gezeigt. Leider hat er uns bereits nach 2 Wochen Vorbereitung mitgeteilt, dass er aus familiären Gründen nicht mehr als Trainer bei uns weitermachen kann. Diese Entscheidung galt es zu respektieren“, so Hartl. Göbel, 40 Jahre alt, hatte das Amt erst zur neuen Spielzeit übernommen. Zuvor hatten Hartl und Andreas Knoll die Mannschaft übergangsweise betreut.

Ivanesic übernimmt die Verantwortung Die Verantwortlichen reagierten schnell und entschieden sich für eine interne Lösung. „Wir haben uns dann für Dennis Ivanesic, der Trainer unserer 2. Mannschaft war, entschieden. Hierzu möchte ich ganz klar sagen, dass dies keine Notlösung ist, sondern Dennis auch bereits vor der Saison ein heißer Kandidat für den Trainerposten der ersten Mannschaft war, wir ihn aber nicht der 2. Mannschaft entziehen wollten, weil auch da ein deutlicher Fortschritt erkennbar ist.“