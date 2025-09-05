FC Mengen empfängt SG Ertingen, Derby in Krauchenwies

---







Nach dem 5:1-Erfolg über den VfB Gutenzell hat der SV Uttenweiler (4 Punkte, Platz 11) neues Selbstvertrauen getankt. Nun empfängt man den TSV Kirchberg/Iller (7 Punkte, Platz 6), der zuletzt beim 2:0 gegen Ertingen/Binzwangen ebenfalls überzeugte. Beide Mannschaften wollen den Aufwärtstrend fortsetzen. Kirchberg hingegen könnte sich mit einem Sieg im oberen Drittel festsetzen.

Die SG Ringschnait/Mittelbuch (10 Punkte, Platz 2) musste sich zuletzt in Hundersingen mit einem 1:1 begnügen, bleibt aber ungeschlagen. Gegner SGM Blönried/Ebersbach (7 Punkte, Platz 7) kam gegen Eberhardzell/Unterschwarzach zu einem hart erkämpften 2:1-Erfolg. Die Gastgeber gehen als leichter Favorit ins Spiel, doch Blönried/Ebersbach hat bereits gezeigt, dass sie auch gegen starke Gegner bestehen können.

Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen (10 Punkte, Platz 4) empfängt den SV Hohentengen (6 Punkte, Platz 8). Krauchenwies präsentierte sich zuletzt beim 4:0 in Steinhausen souverän, während Hohentengen nach dem knappen 0:1 gegen Tabellenführer Mengen mit leeren Händen dastand.

Für den VfB Gutenzell (3 Punkte, Platz 13) war die 1:5-Niederlage in Uttenweiler ein herber Rückschlag. Nun kommt der noch punktlose FV Rot (0 Punkte, Platz 18), der bisher drei Niederlagen kassierte. Beide Teams stehen früh in der Saison unter Zugzwang: Gutenzell möchte den zweiten Saisonsieg holen, während Rot dringend die ersten Zähler benötigt, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Die SGM Ummendorf/Fischbach (9 Punkte, Platz 5) musste am vierten Spieltag beim 0:1 in Sigmaringen die erste Saisonniederlage hinnehmen. Nun empfängt man die Sportfreunde Hundersingen (2 Punkte, Platz 16), die etwas überraschend gegen Ringschnait einen Zähler ergattern konnten. Während Ummendorf den Anschluss an die Spitze halten will, kämpft Hundersingen weiter um den ersten Sieg. Alles andere als ein Heimerfolg wäre eine Überraschung.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr SV Sigmaringen Sigmaringen SV Steinhausen an der Rottum Steinhausen 15:00 PUSH



Der SV Sigmaringen (10 Punkte, Platz 3) sorgte mit dem 1:0-Sieg gegen Ummendorf für ein Ausrufezeichen und will nun gegen den SV Steinhausen an der Rottum (3 Punkte, Platz 14) nachlegen. Die Gäste mussten zuletzt eine 0:4-Heimpleite gegen Krauchenwies einstecken und stehen im Tabellenkeller unter Druck. Für Sigmaringen bietet sich die Chance, die Verfolgerrolle hinter Mengen weiter zu festigen.

Die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach (2 Punkte, Platz 15) wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und verpasste ihn zuletzt nur knapp bei der 1:2-Niederlage in Blönried. Der FV Bad Saulgau 04 (4 Punkte, Platz 12) musste ein bitteres 0:8 in Ochsenhausen hinnehmen und ist auf Wiedergutmachung aus.

Spitzenreiter FC Mengen (12 Punkte, Platz 1) hat mit vier Siegen aus vier Spielen einen Traumstart hingelegt und glänzt mit 15:2 Toren. Die Gäste aus Ertingen/Binzwangen (4 Punkte, Platz 10) mussten zuletzt eine 0:2-Niederlage in Kirchberg hinnehmen und stehen nun vor einer der bisher schwersten Aufgaben der Saison. Mengen geht als Favorit ins Heimspiel und könnte mit einem weiteren Sieg die Tabellenführung ausbauen.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr SV Sulmetingen Sulmetingen SV Ochsenhausen Ochsenhausen 15:00 PUSH



Der SV Sulmetingen (1 Punkt, Platz 17) empfängt den SV Ochsenhausen (4 Punkte, Platz 9), der mit einem 8:0-Kantersieg gegen Bad Saulgau ein Ausrufezeichen setzte. Die Gastgeber warten weiterhin auf den ersten Saisonsieg, während Ochsenhausen nach durchwachsenem Start nun Rückenwind verspürt. Für Sulmetingen ist es ein richtungsweisendes Spiel im Kampf gegen den ersten Dreier.

















