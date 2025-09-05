 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
– Foto: Nicole Halder

FC Mengen empfängt SG Ertingen, Derby in Krauchenwies

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 5. Spieltags

Der fünfte Spieltag der Bezirksliga Oberschwaben verspricht wieder interessante Partien: Der SV Uttenweiler trifft nach dem Befreiungsschlag auf den TSV Kirchberg/Iller, während die SG Ringschnait/Mittelbuch die SGM Blönried/Ebersbach herausfordert. Der VfB Gutenzell empfängt das punktlose Schlusslicht FV Rot, und die SGM Ummendorf/Fischbach will gegen die Sportfreunde Hundersingen zurück in die Spur finden. Zudem zu den Duellen Sigmaringen gegen Steinhausen, Krauchenwies/Hausen/Göggingen gegen Hohentengen und Spitzenreiter Mengen gegen Ertingen/Binzwangen.

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
15:00

Nach dem 5:1-Erfolg über den VfB Gutenzell hat der SV Uttenweiler (4 Punkte, Platz 11) neues Selbstvertrauen getankt. Nun empfängt man den TSV Kirchberg/Iller (7 Punkte, Platz 6), der zuletzt beim 2:0 gegen Ertingen/Binzwangen ebenfalls überzeugte. Beide Mannschaften wollen den Aufwärtstrend fortsetzen. Kirchberg hingegen könnte sich mit einem Sieg im oberen Drittel festsetzen.
---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
15:00

Die SG Ringschnait/Mittelbuch (10 Punkte, Platz 2) musste sich zuletzt in Hundersingen mit einem 1:1 begnügen, bleibt aber ungeschlagen. Gegner SGM Blönried/Ebersbach (7 Punkte, Platz 7) kam gegen Eberhardzell/Unterschwarzach zu einem hart erkämpften 2:1-Erfolg. Die Gastgeber gehen als leichter Favorit ins Spiel, doch Blönried/Ebersbach hat bereits gezeigt, dass sie auch gegen starke Gegner bestehen können.
---

So., 07.09.2025, 17:30 Uhr
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
17:30

Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen (10 Punkte, Platz 4) empfängt den SV Hohentengen (6 Punkte, Platz 8). Krauchenwies präsentierte sich zuletzt beim 4:0 in Steinhausen souverän, während Hohentengen nach dem knappen 0:1 gegen Tabellenführer Mengen mit leeren Händen dastand.
--

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
15:00

Für den VfB Gutenzell (3 Punkte, Platz 13) war die 1:5-Niederlage in Uttenweiler ein herber Rückschlag. Nun kommt der noch punktlose FV Rot (0 Punkte, Platz 18), der bisher drei Niederlagen kassierte. Beide Teams stehen früh in der Saison unter Zugzwang: Gutenzell möchte den zweiten Saisonsieg holen, während Rot dringend die ersten Zähler benötigt, um den Anschluss nicht zu verlieren.
---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
15:00live

Die SGM Ummendorf/Fischbach (9 Punkte, Platz 5) musste am vierten Spieltag beim 0:1 in Sigmaringen die erste Saisonniederlage hinnehmen. Nun empfängt man die Sportfreunde Hundersingen (2 Punkte, Platz 16), die etwas überraschend gegen Ringschnait einen Zähler ergattern konnten. Während Ummendorf den Anschluss an die Spitze halten will, kämpft Hundersingen weiter um den ersten Sieg. Alles andere als ein Heimerfolg wäre eine Überraschung.
---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
15:00

Der SV Sigmaringen (10 Punkte, Platz 3) sorgte mit dem 1:0-Sieg gegen Ummendorf für ein Ausrufezeichen und will nun gegen den SV Steinhausen an der Rottum (3 Punkte, Platz 14) nachlegen. Die Gäste mussten zuletzt eine 0:4-Heimpleite gegen Krauchenwies einstecken und stehen im Tabellenkeller unter Druck. Für Sigmaringen bietet sich die Chance, die Verfolgerrolle hinter Mengen weiter zu festigen.
---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
15:00

Die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach (2 Punkte, Platz 15) wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und verpasste ihn zuletzt nur knapp bei der 1:2-Niederlage in Blönried. Der FV Bad Saulgau 04 (4 Punkte, Platz 12) musste ein bitteres 0:8 in Ochsenhausen hinnehmen und ist auf Wiedergutmachung aus.
---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
FC Mengen
FC MengenMengen
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
15:00

Spitzenreiter FC Mengen (12 Punkte, Platz 1) hat mit vier Siegen aus vier Spielen einen Traumstart hingelegt und glänzt mit 15:2 Toren. Die Gäste aus Ertingen/Binzwangen (4 Punkte, Platz 10) mussten zuletzt eine 0:2-Niederlage in Kirchberg hinnehmen und stehen nun vor einer der bisher schwersten Aufgaben der Saison. Mengen geht als Favorit ins Heimspiel und könnte mit einem weiteren Sieg die Tabellenführung ausbauen.
---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
15:00

Der SV Sulmetingen (1 Punkt, Platz 17) empfängt den SV Ochsenhausen (4 Punkte, Platz 9), der mit einem 8:0-Kantersieg gegen Bad Saulgau ein Ausrufezeichen setzte. Die Gastgeber warten weiterhin auf den ersten Saisonsieg, während Ochsenhausen nach durchwachsenem Start nun Rückenwind verspürt. Für Sulmetingen ist es ein richtungsweisendes Spiel im Kampf gegen den ersten Dreier.








