FC Mengen: "Das haben sich die Jungs absolut verdient"

– Foto: FC Mengen

Der FC Mengen hat den direkten Wiederaufstieg geschafft. Nach dem 3:0-Sieg beim SV Sigmaringen steht die Mannschaft von Trainer Dennis Ivanesic bereits drei Spieltage vor Saisonende als Meister der Bezirksliga Oberschwaben fest. Die Bilanz ist eindrucksvoll: 31 Spiele, 24 Siege, sieben Unentschieden, keine Niederlage, dazu 86:20 Tore und 79 Punkte. Nach dem Abstieg aus der Landesliga ist Mengen damit sofort zurück.

Gefeiert wurde entsprechend lange. „Die Party ging bis in die frühen Morgenstunden und wird heute auch noch weitergehen. Das haben sich die Jungs nach diesen anstrengenden Wochen und dem vorzeitigen Titelgewinn auch absolut verdient“, sagt Dennis Ivanesic gegenüber FuPa stolz.

Erst im Verlauf der Saison veränderte sich die Wahrnehmung. „Dass der Wiederaufstieg dieses Jahr jedoch direkt möglich wäre, wurde uns in der Winterpause so langsam bewusst, nachdem wir noch immer Tabellenführer und ungeschlagen waren.“ Entscheidend war, dass die Mannschaft auch danach nicht nachließ: „Umso schöner, dass wir das Niveau auch in der Rückrunde halten konnten.“

Dass der FC Mengen schon in dieser Saison Meister werden würde, war für Ivanesic zu Beginn nicht absehbar. „Zu Beginn der Saison nicht. Nach dem Umbruch, welchen wir innerhalb der Mannschaft hatten, lautete das Saisonziel Platz 1-5. Nach dem Abstieg aus der Landesliga wollten wir uns erstmal so schnell wie möglich im oberen Drittel der Bezirksliga etablieren.“

Konstanz als Meistermerkmal

Den größten Faktor für die Meisterschaft sieht Ivanesic in der Beständigkeit seines Teams. „Ich würde sagen unsere Konstanz war der Auschlag. Wir haben es Woche für Woche geschafft, gute bis sehr gute Leistungen zu zeigen und regelmäßig zu Punkten. Das ging natürlich auch nur mit der richtigen Einstellung. Die Jungs haben in den vergangenen Monaten sehr viel investiert, um nun ungeschlagen Meister zu werden.“

Neben der Qualität einzelner Spieler hebt der Trainer vor allem den Zusammenhalt hervor. „Meiner Meinung nach war unsere Mischung aus sehr talentierten Einzelspielern und der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft diese Saison eine enorme Stärke. Wir haben es geschafft, Woche für Woche als echte Einheit aufzutreten, in welcher der eine für den anderen läuft.“

Ausflug nach Mallorca



Auch die Abschlussfahrt ist bereits ein Thema. „Seit heute Nacht laufen die Planungen für eine Abschlussfahrt auf Hochtouren. Es wird nach Mallorca gehen.“ Nach einer Saison ohne Niederlage ist der Rahmen für den Mannschaftsabschluss damit bereits gesetzt.

Rückkehr in die Landesliga

Parallel laufen die Planungen für die kommende Saison. „Zum einen wird unser Kader in der kommenden Saison aus talentierten Eigengewächsen aus der A-Jugend ergänzt, zum anderen wird es aber auch den ein oder anderen externen Neuzugang geben, bei welchen wir die offizielle Verkündung noch abwarten müssen.“Abgänge wird es Stand jetzt keine geben.“

Für die Landesliga formuliert Ivanesic ein klares, realistisches Ziel. „Zum einen wollen wir uns fußballerisch stetig weiterentwickeln, nun auf einem noch anspruchsvolleren Niveau, zum anderen wollen wir uns natürlich auch wieder in der Landesliga etablieren und streben definitiv den Klassenerhalt an.“