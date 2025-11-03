FC Mengen baut Vorsprung aus, Sulmetingen stoppt Ummendorfs Serie

---







Die Zuschauer in Ringschnait sahen ein intensives Duell mit wechselnden Führungen. Michael Poser vergab in der 35. Minute einen Strafstoß. Nach der Gästeführung durch Maximilian Walter (40.) antwortete Simon Keller nur eine Minute später (41.), ehe Jonas Brose (73.) für Gutenzell erneut vorlegte. Doch Ringschnait bewies Moral: Manuel Münst verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:2 (78.), und Fabian Kramer erzielte den Siegtreffer (87.). Ringschnait bleibt mit 27 Punkten oben dran, während Gutenzell (16 Punkte) auf Platz 11 steht.

Ein bitterer Nachmittag für Kirchberg: Der TSV unterlag dem spielfreudigen FC Krauchenwies deutlich. Ein Eigentor von Florian Schlager (4.) leitete das Debakel ein, danach trafen Raphael Müller (60.) und dreimal Valentin Bok (82., 83., 88.). Krauchenwies (24 Punkte) überholt damit den TSV Kirchberg und steht auf Platz sieben, Kirchberg rutscht nach der höchsten Saisonniederlage auf Platz acht ab.

Der SV Hohentengen setzte seinen Aufwärtstrend fort und gewann souverän in Blönried. Fabian Baur (12., 90.), Lukas Stützle (34.) und Christian Lehr (83.) trafen für die Gäste, Daniel Zinser (71.) erzielte den zwischenzeitlichen Anschluss. Hohentengen (23 Punkte) klettert damit auf Platz neun, Blönried (10) bleibt in der direkten Abstiegszone.

Ochsenhausen sicherte sich gegen das Schlusslicht Rot erst spät drei Punkte. Sohaib Ziani brachte die Gäste in Führung (12.), doch Adrian Ruf glich umgehend aus (13.). Ein Eigentor von Sanjin Zero (72.) und der Treffer von Eryk Müller (83.) bescherten dem SV den sechsten Saisonsieg. Damit steht Ochsenhausen (20 Punkte) auf Rang 10, Rot (4 Punkt) bleibt abgeschlagen Letzter.



Bad Saulgau musste sich nach einer umkämpften Partie erneut geschlagen geben. Michael Kienle brachte Steinhausen in Führung (65.), ehe Sebastian Schröter postwendend ausglich (68.). Max Wanner (78.) sorgte für den Auswärtssieg, durch den Steinhausen (16 Punkte) an den Abstand auf die Gastgeber (11 Punkte) und die direkte Abstiegszon etwas vergrößern konnte.

Der SV Eberhardzell blieb erneut sieglos. Robin Menig (43.) brachte den Aufsteiger in Führung, ehe Pascal Volz (84.) für Uttenweiler ausglich. Der SV Uttenweiler (27 Punkte) verpasst damit den Sprung unter die Top drei, während Eberhardzell (7 Punkte) weiterhin Vorletzter ist und auf einem Abstiegsplatz steht.

Im Topspiel setzte der FC Mengen ein eindrucksvolles Ausrufezeichen. Ladislav Varady (44., 89.), Levi Fin Schlude (49.) und Nick Khokhlov (64., 74.) trafen für den überlegenen Tabellenführer. Mit nun 34 Punkten und nur sieben Gegentoren baut Mengen seine Dominanz weiter aus, während Sigmaringen (28) im Kampf um den Aufstieg wichtige Punkte liegen ließ.

