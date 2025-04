FC Memmingen: Zwei Neue im Anflug - Spizert & Moser verabschieden sich

Im Bild der Sportliche Leiter des FC Memmingen Esad Kahric (Mitte) mit den Neuzugängen Marcello Barbera (links) und Kim-Bryan Paschek (rechts). – Foto: Janis Schales

Mit den Rückkehrern Marcello Barbera und Kim-Bryan Paschek vom Bayernliga-Kontrahenten TSV Kottern vermeldet der FC Memmingen die beiden ersten Neuzugänge für die kommende Saison 2025/2026. Beide haben in der Jugend bereits in Memmingen und unter dem aktuellen FCM-Trainer Matthias Günes in Kottern gespielt. Günes bezeichnet beide Spieler als "absolute Wunschkandidaten".

Barbera bestritt in den vergangenen acht Jahren 171 Bayernliga-Spiele für den TSV Kottern und hat einiges an Erfahrung gesammelt. Der 26-jährige Mittelfeldmann kennt Memmingen aus seiner Zeit in der A-Jugend und einem halben Jahr in der U21. "Hier bin ich genau richtig", sagt Barbera über seinen Wechsel im Sommer, "mir gefällt das Konzept des FC Memmingen. Ich kenne die meisten Gesichter, habe die Motivation, was Neues zu bewirken und will mein Bestes geben". Mit der sportlichen Herausforderung "den nächsten Schritt zu gehen", will sich Paschek in Memmingen weiterentwickeln. Beim TSV Kottern kam der 24-jährige Verteidiger auf 79 Bayernliga-Einsätze. Zuvor spielte er im Memminger Nachwuchs insgesamt fünf Jahre für die U17, U19 und U21. Wie Barbera bestätigt auch Paschek, "egal für welche Liga zu kommen. Ob Regionalliga oder Bayernliga, ich einfach Bock mit den Jungs hier weiterzukommen, erfolgreich zu sein und Spaß zu haben".