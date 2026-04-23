FC Memmingen: Zwei Heimspiele - zwei "Matchbälle"

– Foto: Hannah Brenner

Der FC Memmingen hat zwei „Matchbälle“ vor eigenem Publikum, um vorzeitig den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern unter Dach und Fach zu bringen. Unter Flutlicht geht es am Freitagabend (19 Uhr) gegen den SV Wacker Burghausen und nächsten Dienstag (ebenfalls 19 Uhr) kommt der TSV Schwaben Augsburg zum Nachholspiel.

Die Lage: Mit dem Ende der Negativserie durch den 3:1 Auswärtssieg unter der Woche in Ansbach hat sich der FC Memmingen seinen Vorsprung von sieben Punkten auf die Abstiegszone erhalten. Rein rechnerisch sollten noch fünf Punkte aus den noch ausstehenden fünf Spielen für den Liga-Verbleib reichen.

Der Gegner: Mit dem bisherigen Abschneiden und dem achten Tabellenplatz sind die Verantwortlichen des SV Wacker Burghausen nur bedingt zufrieden. Zumindest nach hinten brennt nichts mehr an. Der ehemalige Zweitligist spielt eine wechselvolle Runde, blieb zuletzt viermal sieglos – darunter drei Unentschieden. Sauer war Trainer Lars Bender zuletzt nach der 1:3 Heimniederlage gegen die SpVgg Greuther Fürth II. Der Coach war hinterher ganz kurz angebunden: „Wir haben eine Lehrstunde in puncto Effizienz bekommen. Damit ist alles gesagt.“ Die große Überlegenheit konnte nicht genutzt werden. Zuvor gab es bei Schwaben Augsburg eine 0:1 Niederlage und beim FC Augsburg ein 0:0. Gegen Kellerkinder tat sich Burghausen zuletzt schwer. Zuhause konnte Wacker mit Rang vier der Heimtabelle überzeugen, in der Fremde weniger, wie der vorletzte Platz in der Auswärtstabelle belegt. Eine Veränderung gibt es in der nächsten Saison auf dem Trainerposten. Bender wird den Verein verlassen und sich einer neuen Aufgabe widmen. Nachfolger wird mit Matthias Ostrzolek (Schwaben Augsburg) ein weiterer Ex-Profi.