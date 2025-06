FC Memmingen zurrt Sommer-Fahrplan fest

Die Sommerpause währt nur kurz. Bereits am kommenden Montag, 16. Juni, nimmt der FC Memmingen die intensive Vorbereitung auf die Regionalliga-Saison 2025/2026 bereits auf. Vorgelagert für die Spieler sind bereits individuelle Laufeinheiten. Sechs Test- und Werbespiele sind bislang geplant, dazu die Teilnahme am Allgäuer Brauhaus-Cup in Kempten. Bis zu sechsmal wöchentlich werden Cheftrainer Matthias Günes und sein Trainerteam die Spieler zu Training und Spiel bitten. Auch am E-con-Lauf wird die Mannschaft heuer am 12. Juli wieder teilnehmen.

Vor dem Punktspielauftakt am letzten Juli-Wochenende sind zudem noch zwei Pokalrunden angesetzt. Das Pokal-Qualifikationsspiel am 4. Juni beim Landesligisten FC Kempten wird zudem gleich für den tags darauf stattfindenden Brauhaus-Cup gewertet, um die Belastung an diesem intensiven Wochenende mit insgesamt drei Spielen nicht zu hoch zu halten. Die hochklassigsten Gegner in der Vorbereitung sind Regionalliga-Kontrahent Schwaben Augsburg und die württembergische TSG Balingen, die als Oberliga-Vizemeister gerade über Entscheidungsspiele Sprung in die Regionalliga Südwest geschafft hat. Die Begegnung bei der SG TV Sontheim/Westerheim am 29. Juni ist ein Benefizspiel, das der FCM nach den schweren Hochwasserschäden im Westerheimer Günztalstadion vor einem Jahr zugesagt hat.





Das Vorbereitungsprogramm des FC Memmingen: