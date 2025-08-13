FC Memmingen: Zum dritten Mal im Pokal an Pipinsried gescheitert

Der FC Pipinsried bleibt für den FC Memmingen eine unüberwindbare Hürde im BFV-Toto-Pokal. Mit einer 1:5 (1:2) Niederlage kam in der zweiten Hauptrunde auf bayerischer Ebene wie schon 2023 (1:2) und 2014 (2:5) das Aus für den Regionalligisten gegen den eine Klasse tiefer angesiedelten FCP. „Von Anfang bis Ende war das heute ein schwacher, stellenweise sogar desolater Auftritt von uns“, kritisierte FCM-Trainer Matthias Günes die schwache Vorstellung, „wir haben in keiner Phase des Spiels die Energie auf den Platz gebracht, die uns sonst auszeichnet“.

Dabei begann es mit dem frühen Führungstreffer durch Nico Nollenberger (6. Minute) eigentlich gut. Aber bei brütender Hitze waren die Gastgeber bereit, immer den entscheidenden Schritt mehr zu gehen. „Gegen einen spielerisch sehr starken Gegner war die Niederlage daher auch in dieser Höhe völlig verdient“, sah Günes zunächst wie Fabian Benko gleich drei Gegenspieler vor dem 1:1 Ausgleich aussteigen ließ (19.). Nach einem Ballverlust im eigenen Spielaufbau drehte Mario Götzendorf nach einer halben Stunde mit einem Schuss ins Kreuzeck das Spiel.

Günes versuchte mit einem Dreifach-Wechsel zu Pause noch einmal eine Wende herbeizuführen, was aber nicht gelang. Nenad Petkovic sorgte mit dem 3:1 (52.) für die Vorentscheidung, der eingewechselte Kubilay Celik machtte mit dem 4:1 alles klar (71.). Die Hitze forderte beiderseits Tribut. Schon vor der Pause musste Pipinsrieds Valdrin Konjuhl wegen Kreislaufproblemen vom Platz. Zehn Minuten vor Ende ging es auch bei Memmingens Timo Schmidt nicht mehr, so dass die Begegnung mit zehn Mann beendet wurde, weil aus Auswechselkontingent ausgeschöpft war. Benedikt Wiegert nutzte die Überzahl noch zum fünften FCP-Treffer (86.).