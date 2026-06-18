FC Memmingen: "Wir haben den Kader, wie wir ihn haben wollten von Andreas Schales · Heute, 20:51 Uhr · 0 Leser

– Foto: Siegfried Rebhan

Sa., 20.06.2026, 17:00 Uhr SVO Germaringen Germaringen FC Memmingen FC Memmingen 17:00 PUSH

Es wird wieder geschwitzt beim Fußball-Regionalligisten FC Memmingen. Zum Trainingsauftakt am Mittwochabend waren die Temperaturen noch erträglich. In den nächsten Tagen dürfte die angekündigte Hitze für eine zusätzliche Belastung bei den ohnehin schweißtreibenden Einheiten sorgen.

25 Spieler und damit den vollzähligen Kader konnte Cheftrainer Matthias Günes mit seinem Trainerstab zum Auftakt begrüßen, darunter war auch alle sieben Sommer-Neuzugänge. Die Ansprache zu Beginn war nur kurz: „Wir wollen Meter die Beine bekommen“, gab Günes vor, sprich die konditionellen Grundlagen werden in den kommenden Wochen gelegt. Für den Coach die Basis, „dass wir immer eine Mannschaft sind, die marschiert und läuferisch stark ist“. Ganz unvorbereitet kamen die die Spieler nicht ins erste Training. Schon in den vergangenen Tagen wurden individuelle Laufprogramm zuhause absolviert. Dass sich personell noch etwas tun könnte, will Sportvorstand Serge Ahrens nicht ausschließen und die „Augen offenhalten“. Günes zeigt sich zufrieden, dass die Planungen schon früh standen: „Wir haben einen Kader, wie wir ihn haben wollten“.