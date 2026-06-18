FC Memmingen: "Wir haben den Kader, wie wir ihn haben wollten

Es wird wieder geschwitzt beim Fußball-Regionalligisten FC Memmingen. Zum Trainingsauftakt am Mittwochabend waren die Temperaturen noch erträglich. In den nächsten Tagen dürfte die angekündigte Hitze für eine zusätzliche Belastung bei den ohnehin schweißtreibenden Einheiten sorgen.
25 Spieler und damit den vollzähligen Kader konnte Cheftrainer Matthias Günes mit seinem Trainerstab zum Auftakt begrüßen, darunter war auch alle sieben Sommer-Neuzugänge. Die Ansprache zu Beginn war nur kurz: „Wir wollen Meter die Beine bekommen“, gab Günes vor, sprich die konditionellen Grundlagen werden in den kommenden Wochen gelegt. Für den Coach die Basis, „dass wir immer eine Mannschaft sind, die marschiert und läuferisch stark ist“. Ganz unvorbereitet kamen die die Spieler nicht ins erste Training. Schon in den vergangenen Tagen wurden individuelle Laufprogramm zuhause absolviert.
Dass sich personell noch etwas tun könnte, will Sportvorstand Serge Ahrens nicht ausschließen und die „Augen offenhalten“. Günes zeigt sich zufrieden, dass die Planungen schon früh standen: „Wir haben einen Kader, wie wir ihn haben wollten“.
Das erste Testspiel steigt bereits am kommenden Samstag (17 Uhr) beim Bezirksligisten SVO Germaringen, der mit der Partie gegen FCM sein 50-jähriges Stadion-Jubiläum feiert. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit SVO-Trainer Thomas Prestele, der als ehemaliger Juniorencoach wie auch drei Germaringer Spieler eine Vergangenheit im Memminger Nachwuchs hat.
Zwei der SVO-Jungs werden auf der dortigen Homepage zitiert: „Das ist natürlich ein Highlight für jeden Spieler, dass man auch mal den Unterschied zwischen Bezirksliga und Regionalliga auf dem Rasen erleben darf“, schwärmt Kapitän Simon Hagg, der dort drei Jahre im Nachwuchs spielte. An eine schöne Zeit beim FC Memmingen erinnert sich auch Julian Süß. „Der Verein ist das sportliche Aushängeschild im Allgäu und ich konnte dort fünf Jahre eine tolle Ausbildung genießen“, sagt der 29jährige Mittelfeldspieler, der sich nun auf den Vergleich mit dem Regionalligisten freut. „Ein paar Buden werden sie uns wohl einschenken“, sagt Süß mit einem Schmunzeln, doch die Vorfreude über dieses Kräftemessen überwiegt natürlich bei ihm.