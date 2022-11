FC Memmingen will die Heimbilanz aufpolieren

Der FC Memmingen (4. Tabellenplatz / 33 Punkte) will im letzten Bayernliga-Heimspiel des Kalenderjahres seine etwas magere Heimbilanz (je drei Siege, Unentschieden und Niederlagen) aufpolieren, um damit zumindest auch am Tabellenzweiten TSV Landsberg dranzubleiben. Gegner TSV Schwaben Augsburg (8. Platz / 31 Punkte) ist allerdings ein schwerer Brocken, könnte mit einem eigenen Erfolg an den Memmingern vorbeiziehen und seine eigenen Ambitionen unterstreichen. Viele hatten die „Schwabenritter“ zu Saisonbeginn zum Favoritenkreis gezählt. Zuletzt wurde von acht Spielen nur eines verloren und Spitzenteam Ingolstadt II geschlagen.