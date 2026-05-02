FC Memmingen: Wieder Kopf und Beine freibekommen

– Foto: Siegfried Rebhan

Der FC Memmingen (13. Platz / 35 Punkte) hat zuletzt zweimal die Chance verpasst den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern vorzeitig perfekt zu machen. Drei Spieltage sind es noch – ein Sieg und für den Aufsteiger ist alles klar. „Ich bin überzeugt, dass wir eine der drei Chancen nutzen werden“, sagt FCM-Trainer Matthias Günes, der aber auch eine Zitterpartie bis zum Ende vermeiden will.

Ob die nächste Chance am Samstag (14 Uhr) bei der SpVgg Unterhaching (2. / 67 Punkte) genutzt werden kann, ist fraglich, denn zuletzt beim 0:1 gegen Schwaben Augsburg unter der Woche waren der Kopf und die Beine schwer. Nicht nur eine Folge der Belastung durch die englischen Wochen. Von den letzten sechs Begegnungen wurde nur eine gewonnen. „Das macht was in den Köpfen“, weiß Günes und kann auch die Unzufriedenheit der Fans verstehen. Die Gründe warum es nicht so wie in der Hinserie läuft sind aus seiner Sicht vielfältig: „In der Vorrunde wurden wir sicher unterschätzt. Die Gegner haben gelernt und uns ist die Weiterentwicklung in einigen Dingen nicht gelungen. Schlüsselspieler haben immer wieder gefehlt. Aber wir waren auch nicht so gut, wie wir ergebnismäßig gestartet sind und sind auch nicht so schlecht, wie es gerade läuft“.