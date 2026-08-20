FC Memmingen: Wegen 1860 erst am Dienstag bei Bayern II

– Foto: Siegfried Rebhan

Der Bayerische Fußballverband (BFV) hat die weiteren Spieltermine der Regionalliga-Vorrunde jetzt festgezurrt. Für den FC Memmingen ergeben sich noch ein paar Änderungen gegenüber der bisherigen Terminplanung

So ist das nächste FCM-Auswärtsspiel beim FC Bayern München II vom kommenden Samstag auf den darauffolgenden Dienstag, 25. August, um 18.30 Uhr verlegt worden. Hintergrund ist das DFB-Pokalspiel von 1860 München gegen Holstein Kiel am 21. August im Grünwalder Stadion. Die Münchner Spielstätte wird schon die Tage davor durch die DFB-Auflagen gesperrt und Bayern II muss dadurch ausweichen. Memmingen hat damit am kommenden Wochenende zwar eine Verschnaufpause, gleich darauf aber eine „englische Woche“.