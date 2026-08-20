FC Memmingen: Wegen 1860 erst am Dienstag bei Bayern II

Der Bayerische Fußballverband (BFV) hat die weiteren Spieltermine der Regionalliga-Vorrunde jetzt festgezurrt. Für den FC Memmingen ergeben sich noch ein paar Änderungen gegenüber der bisherigen Terminplanung
So ist das nächste FCM-Auswärtsspiel beim FC Bayern München II vom kommenden Samstag auf den darauffolgenden Dienstag, 25. August, um 18.30 Uhr verlegt worden. Hintergrund ist das DFB-Pokalspiel von 1860 München gegen Holstein Kiel am 21. August im Grünwalder Stadion. Die Münchner Spielstätte wird schon die Tage davor durch die DFB-Auflagen gesperrt und Bayern II muss dadurch ausweichen. Memmingen hat damit am kommenden Wochenende zwar eine Verschnaufpause, gleich darauf aber eine „englische Woche“.
Das Heimspiel des FC Memmingen am Dienstag, 15. September, gegen den SV Wacker Burghausen ist jetzt richtigerweise auf 19 Uhr angesetzt. Lange Zeit kursierte hier im offiziellen Plan mit 17.30 Uhr eine falsche Anstoßzeit. Das Lokalduell beim FV Illertissen findet nun am Samstag, 19. September (14 Uhr), statt. Um einen Tag vorverlegt auf Freitag, 25. September (19 Uhr), wurde das Heimspiel gegen den TSV Buchbach – tags darauf findet nämlich die BRAVO-Hits-Mega-Party im „La’Mar“ im e-con ArenaPark statt. Am Dienstag, 13. Oktober, tritt der FC Memmingen bei der SpVgg Greuther Fürth nicht in Burgfarnbach sondern im großen Sportpark Ronhof an, weil nur hier Flutlicht zur Verfügung steht.
Für das nächste FCM-Heimspiel am Samstag, 29. August, gegen die SpVgg Unterhaching gibt es die Eintrittskarten bereits im Vorverkauf.