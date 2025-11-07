FC Memmingen: Vorrunde erfolgreich abschließen - personell dünne Luft

In der Sommer-Vorbereitung spielte der FC Memmingen gegen die Profis des FC Augsburg. Nun geht es zum Regionallilga-Vorrundenschluss gegen die U23 des FCA. – Foto: Siegfried Rebhan

Morgen, 14:00 Uhr FC Memmingen Memmingen FC Augsburg FC Augsburg II

Zum Hinrunden-Abschluss der Regionalliga-Bayern empfängt der FC Memmingen als Tabellenachter den FC Augsburg II, der auf der ersten Nicht-Abstiegsplatz rangiert. Anpfiff des Schwaben-Duells ist am Samstag um 14 Uhr am e-con ArenaPark im Memminger Stadion. Bei der Augsburger Bundesliga-Reserve darf man gespannt sein, ob der eine oder andere Akteur aus dem Bundesliga-Kader auflaufen wird. Die Lage: In der Sommervorbereitung hatte der FCM die Profis des FC Augsburg zu Gast. Als eine unschöne Erinnerung blieb die schwere Verletzung von Kapitän Lukas Rietzler, der bis heute fehlt. Nun geht es gegen die Zweitvertretung. 24 Punkte hat der FC Memmingen vor dem letzten Vorrunden-Spieltag bereits auf dem Konto. Das ist – ausgehend davon, dass 40 Zähler reichen – schon mehr als die halbe Miete für den Aufsteiger für den angepeilten Klassenerhalt. Die Augsburger U23-Mannschaft kommt erst auf 14 Punkte, die aber nach Ansicht von FCM-Trainer Matthias Günes nicht den aktuellen Leistungsstand widerspiegeln. Zuletzt gewann der FCA II mit 1:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth II und ließ auch schon mit Siegen bei den Spitzenteams FV Illertissen (3:0) und Würzburger Kickers (4:3) aufhorchen.

Der Gegner: Aiman Dardari ist ein Spieler aus dem Profikader, der für den Augsburger Talentschuppen im Allgäu auflaufen könnte. Der 20-jährige stand kürzlich für die Nationalmannschaft Luxemburgs gegen Deutschland auf dem Platz. Aktuell fest zur Mannschaft gehört Innenverteidiger Maximilian Bauer, der mit seinen 25 Jahren bereits über 130 Erst- und Zweitliga-Spiele für den FC Augsburg, die SpVgg Greuther Fürth und den 1. FC Kaiserslautern vorweisen kann. Ein weiterer Routinier im ansonsten jungen Kader von Ex-Profi und Trainer Markus Feulner ist Kapitän Hendrik Baumgärtner. Das FCM-Personal: Luis Vetter hat nach dem rüden Foulspiel an ihm beim 0:0 in Vilzing zwar noch eine Zeitlang auf die Zähne gebissen, droht aber nun verletzt auszufallen. Mohamed Fofanah ging bei seinem U21-Einsatz gegen Kempten mit Blessuren vom Feld. Pascal Maier hat immer noch Probleme, sodass es mit den Langzeitverletzten derzeit heißt „ohne Acht“. Personell wird die Luft dünner.