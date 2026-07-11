FC Memmingen: Vorletzter Test beim TSV Kottern

– Foto: Jonas Baier

Im vorletzten Testspiel vor dem Regionalliga-Start tritt der FC Memmingen am Samstag (17 Uhr) beim Bayernligisten TSV Kottern an. Für die Gastgeber ist es bereits die Generalprobe vor dem Bayernliga-Start. Beim FCM steht in einer Woche noch der Test gegen den württembergischen Oberligisten FV Ravensburg, aber auch bereits das erste Spiel im BFV-Toto-Pokal an. Die Paarungen werden am Freitagabend ausgelost.

Memmingens Trainer Matthias Günes ließ unter der Woche beim 0:4 gegen den Schweizer Super-League-Club FC Lugano noch einmal nahezu seinen kompletten Kader mit Feldspielern auflaufen und setzte 21 Akteure ein. In den letzten Vorbereitungsspielen soll nun der Stamm für die ersten Punktspiele gefunden werden.

Beim Kottern, der in der vergangenen Saison über die Relegation den Bayernliga-Erhalt geschafft hat, tummeln sich etliche Ex-Memminger. So wechselte zuletzt David Mihajlovic zum TSV, für den er schon einmal gespielt hatte. Aus der U21/U19 gingen Torhüter Benjamin Frick und Adrian Keckeisen zu den Kemptner Vorstädtern.