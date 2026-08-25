FC Memmingen vor Nachzügler-Partie: "Wir werden viel laufen müssen"

– Foto: Jonas Baier

Aus den ersten drei Regionalliga-Spielen hat der FC Bayern München II erst einen Punkt geholt und findet sich zum frühen Zeitpunkt in dieser Saison ziemlich unten in der Tabelle wieder. Deshalb erwartet Matthias Günes, der Trainer des FC Memmingen einen anders ein- und aufgestellten Gegner, wenn seine Mannschaft am Dienstagabend (18.30 Uhr) in der Nachholpartie des fünften Spieltags im Grünwalder Stadion antritt:

„Das war bislang nicht ihr Level“, geht Günes davon aus, dass sich bei den Bayern-Amateuren auch personell etwas tun wird. Seinem Kollegen Dante dürften neben seinem Stamm und Nachwuchskräften jetzt auch Spieler zur Verfügung stehen, die bislang im Profi-Kader mittrainieren durften. Der promineste Name steht bei den Bayern mit Dante nicht auf dem Platz, sondern daneben. Die Rückkehr nach München ist der Einstieg des ehemaligen Bundesliga- und brasilianischen Nationalspielers ins Trainergeschäft. Erst mit 42 Jahren beendete er jetzt in Nizza seine aktive Profikarriere und löste auf dem Trainerposten Holger Seitz ab. Seitz ist übrigens Wunschkandidat bei der SpVgg Unterhaching, die am Samstag in Memmingen antreten wird.