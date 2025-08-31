– Foto: Siegfried Rebhan

FC Memmingen: Von den kleinen Bayern unter Wert geschlagen Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern FC Bayern II Memmingen

Punkte für den FC Bayern München, Kasse für den FC Memmingen. So einfach könnte man die 1:4 (1:2) Niederlage des FC Memmingen vor der ordentlichen Kulisse von 2.183 Zuschauern im Regionalliga-Heimspiel gegen die „kleinen Bayern“ zusammenfassen. Nach Meinung von Gästetrainer Holger Seitz war es eine klare Sache: „Es war eine souveräne Vorstellung mit richtig guten Szenen von uns. Dass es hier nicht einfach wird, war uns klar, umso wichtiger war es, dass wir aufmerksam geblieben sind. Im zweiten Durchgang hatten wir das Spiel komplett unter Kontrolle und die Qualität hat sich durchgesetzt. Auch in der Höhe ist der Sieg absolut verdient“. Aus Memminger Sicht wurde dieses Statement ganz und gar nicht ungeschrieben. So deutlich, wie es das Ergebnis vermuten lässt, war es nämlich ganz und gar nicht. Bis zur 70. Minute war das Spiel sogar völlig offen und die Memminger hätten in einer ganz starken Anfangsphase nicht nur führen können, sondern eigentlich sogar müssen. FCM-Trainer Matthias Günes war mit der Taktik voll ins Risiko gegangen. Statt sich hinten gegen den Favoriten einzuigeln hielt der Aufsteiger mit schnellen Umschaltsituationen dagegen, was von den Zuschauern durchaus honoriert wurde. Nicht einmal eine Zeigerumdrehung war gespielt, da hatte Nico Nollenberger die erste Großchance. FCB-Torhüter Bärtl musste sich bei Versuchen von Fabian Lutz zweimal ganz lang machen (4./17. Minuten),, einmal setzte der Ball per Außenrist ans Außennetz (18.).

Die Klasse der Bayern blitzte dann anschließend auf, als Anton Heinz in typischer Mittelstürmer-Manier das erste und zweite Mal zuschlug. Die Tormaschinerie lief an. Ärgerlich aber aus Memminger Sicht war, dass das 0:1 (28.) aus einem Konter nach einem Ballverlust im eigenen Spielaufbau resultierte und das 0:2 (35.) praktisch selbst vorgelegt wurde, statt kompromisslos zu klären. Nach dem Doppelschlag brachte Pascal „Palle“ Maier den FCM noch vor der Pause auf 1:2 heran (38.). Bärtl hatte an der Strafraumgrenze den Ball abgewehrt. Maier traf im Nachsetzen im hohen Bogen ins leere Tor. Gleich nach der Pause hätte Marcello Barbera auf 2:2 stellen können, aber der Ball ging auf statt unter die Latte (49.). Mit einem von Heinz sicher verwandelte Foulelfmeter war es nach 70 Minuten aber erst einmal gelaufen. Tim Binder hatte zuvor im Strafraum beim Lutz „eingefädelt“. Hier lag Schiedsrichter Christopher Knauer (Isling) richtig, zehn Minuten später aber doppelt falsch. Als der eingewechselte Fabian Kroh von Heindl gefoult wurde, ließ er zunächst weiterlaufen, pfiff erst nach Intervention seines Assistenten und zeigte dem Bayern-Spieler sogar noch Gelb. Den Tatort verlegte er jedoch an die Strafraumgrenze, das Foul war jedoch (wie die Videobilder belegen) klar innerhalb und es hätte einen Elfmeter geben müssen.