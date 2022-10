FC Memmingen: Vier der letzten fünf Spiele gewonnen

Der FC Memmingen II hat seinen Aufwärtstrend mit einem 3:2 (1:2) Auswärtssieg in der Landesliga Südwest beim SV Mering fortgesetzt. Vier der letzten fünf Spiele wurden gewonnen. Schon in der ersten Halbzeit wurden zahlreiche Chancen generiert, aber es ging mit einem Rückstand in die Pause. Jonas Kaufmann hatte zunächst nach einer Viertelstunde für die Führung gesorgt. Er verwertete einen Pass von Kapitän Musa Youssef. Weil Merings Jona Köhler noch dran war, wurde das 0:1 als Eigentor gewertet. Statt den Vorsprung weiter auszubauen, kamen die Gastgeber per Foulelfmeter durch Dominik Schön zum Ausgleich (30. Minute). Mit dem 2:1 stellte sogar Gabriel Ögünc sogar den Spielverlauf auf den Kopf (45. +1).