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Vierter Neuzugang: Der Fußball-Regionalligist FC Memmingen verstärkt sich mit Luis Pfaumann vom FV Illertissen. Der 24-jährige spielte zwei Jahre beim Liga-Konkurrenten und machte zuvor durch seine konstanten Leistungen beim württembergischen Landesligisten TSV Berg auf sich aufmerksam. In insgesamt 103 Pflichtspielen erzielte er 23 Tore (acht Vorlagen – eine bemerkenswerte Bilanz für einen zentralen Mittelfeldspieler. Mit dem FVI feierte er zudem Erfolge im BFV- und DFB-Pokal.

Nach Mitteilung des Vereins überzeuge Pfaumann durch seine Dynamik, Lauf- und intensive Spielstärke. Gleichzeitig bringe er die nötige Ruhe am Ball und offensive Qualitäten mit. FCM-Sportvorstand Serge Ahrens und der Sportliche Leiter Esad Kahric freuen sich, dass er sich trotz anderer Möglichkeiten für Memmingen entschieden habe. Auch der neue Mann freut sich auf das neue Umfeld: „Die Verantwortlichen haben mir sofort eine klare Perspektive und großes Vertrauen vermittelt. Genau das hat mich überzeugt, meinen nächsten Schritt beim FC Memmingen zu gehen“

Luis Pfaumann ist nach Max Zeller und Luka Petrovic der dritte Spieler, der vom FV Illertissen kommt und zusammen mit Dominik Martin (SV Reinstetten) der insgesamt vierte Neuzugang des Fußball-Clubs für die kommende Saison.