FC Memmingen: Verdienter Punkt - Sieg war möglich

Einen verdienten Punkt hat sich der FC Memmingen II zum Vorrundenabschluss beim 1:1 (0:1) Unentschieden. gegen den starken Aufsteiger VfL Kaufering geholt. In der Schlussphase wäre gegen den Tabellenvierten sogar der Sieg möglich gewesen.

Verteidiger Jakob Gräser feierte nach langer Verletzungspause sein Comeback in der U21. Ansonsten ging es ohne Verstärkung „von oben“. Die FCM-Reservisten legten gleich richtig los, aber Gästetorhüter Michael Wölfl parierte gegen Musa Youssef und Qazim Prushi verzog in den Anfangsminuten. Bei Kaufering war Felix Mailänder gefährlich. Seine erste Möglichkeit setzte er noch am Memminger Kasten vorbei, der zweite Anlauf saß zum 0:1 nach einer halben Stunde. Dugajin Miroci hatte den Ausgleich fünf Minuten vor der Pause auf dem Fuß, jagte den Ball aber aus kurzer Distanz in den Himmel.

Gleich nach dem Seitenwechsel verhinderte FCM-Torhüter Felix Unger gegen Marcel Lex einen höheren Rückstand (56.). Beinahe im Gegenzug versemmelte Prushi nach schönem Zuspiel von Jonas Kaufmann den eigentlich sicheren Ausgleich. Kaufmann (im Bild) selbst gelang dann in der 73. Minute mit einem Fußballkunststück das hochverdiente 1:1. Nach einem Traumpass von Kapitän Youssef legte sich Kaufmann den Ball selbst auf den Kopf und nickte ein. Pech für Prushi, der in der Schlussphase einmal nur den Querbalken traf und und einmal zu überhastet abschloss. Damit wurde der mögliche Siegtreffer vergeben.