FC Memmingen U21:Der Treffer von Kroh macht froh von Andreas Schales · Heute, 14:09 Uhr · 0 Leser

– Foto: Dominik Fiebig

Die U21-Fußballer des FC Memmingen haben ganz wichtige Punkte im Kampf um den Landesliga-Erhalt geholt. Mit dem 1:0 (1:0) Auswärtssieg beim in der Vorrunde noch so starken TSV Aindling wurde der direkten Abstiegsplatz wieder verlassen und sich in die Relegationszone vorgeschoben. Den Treffer des Tages erzielte Fabian Kroh kurz vor der Pause. In der ereignisarmen ersten Hälfte spielte sich das Geschehen am Sonntagabend zumeist im Mittelfeld ab. Torchancen waren beidseitig spärlich gesät und auch nicht hochkarätig. Dennoch fiel das Tor des Tages im ersten Spielabschnitt: Fabian Kroh nutzte einen Abwehrfehler, schaltete am schnellsten und schob die Kugel zur 1:0-Führung ein.

Die Partie nahm nach dem Wechsel sichtlich an Fahrt auf. Glück hatten die jungen Memminger in der 65. Minute, als Leon Göttinger nur den Pfosten traf und nur Sekunden später Noah Menhart freistehend über den Kasten köpfte. Pech hatte aber auch der FCM: Kenan Bajramovic traf ebenfalls nur das Aluminium (68.). Aindling erhöhte nochmals den Druck und schnürte die Memminger in den letzten 20 Minuten regelrecht ein. Aber die FCM-Deckung blieb aufmerksam und hatte in Torhüter Luis Stanzel einen sicheren Rückhalt. Was durchkam war sichere Beute des jungen Keepers – in der Schlussminute traf zudem Aindlings Torjäger Laurin Völlmerk (20 Saisontreffer) nur den Pfosten. Er hat für die kommende Saison bereits einen Profivertrag bei den Stuttgarter Kickers unterschrieben, seit der Vertragsunterzeichnung im Herbst aber kurioserweise in Punktspielen nicht mehr getroffen.