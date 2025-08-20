– Foto: Dieter Latzel

FC Memmingen U21: Zweiter Saisonsieg im Allgäuer Duell FC Sonthofen Memmingen II

Mit einem überraschenden, aber auch verdienten 3:1 (0:0) Auswärts-Erfolg beim Bayernliga-Absteiger 1.FC Sonthofen hat die U21-Mannschaft des FC Memmingen ihre Talfahrt erst einmal gestoppt. Das Team von Trainer Bernd Maier zeigte dabei eine gute Reaktion auf die letzte Pleite gegen Pfaffenhofen und die vier Niederlagen in Folge. Dabei spielte dem FC Memmingen II der frühe Platzverweis nach einer guten Viertelstunde gegen Sonthofens Tim Lorzenz in Hände, dessen Foul der Unparteiische als Notbremse ausgelegt hat. Die erste Hälfte verlief dennoch relativ ausgeglichen, beide Teams hatten kaum Möglichkeiten. Nur zweimal mussten sich beide Torhüter wirklich beweisen. „Wir haben unser Vorhaben, hinten gut zu stehen, toll umgesetzt“, lobte FCM-Trainer Bernd Maier den couragierten Auftritt seiner jungen Truppe.

Der wurde nach dem Wechsel ein wenig offensiver, nach wenigen Sekunden hatte Fabian Kroh die große Möglichkeit, scheiterte aber am glänzend aufgelegen Marco Zettler im Kasten der Hausherren. Auf der anderen Seite brachte Memmingens Mike Gerhardt einen Sonthofener Angreifer im Strafraum zu Fall. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Ex-Memminger Musa Youssef sicher zum 1:0 (50.) Die Antwort des FCM ließ kam prompt, kaum eine Minute später schickte Simon Neubrand Moritz Henkel auf die Reise und es hieß 1:1. Nun hatten die jungen Memminger (mit einem Durchschnittsalter von 19,1 Jahren und ohne große Anleihen aus dem Regionalliga-Kader) die Partie im Griff. Linus Jarsch traf aus 20 Metern nur den Querbalken. Simon Neubrand brachte seine Farben nach 63 Minuten in Führung. Als Sonthofens Linus Eberle auch noch mit der Ampelkarte vom Platz musste (71.), schien dies vorentscheidend gewesen zu sein. Aber die Hausherren drückten nun zu neunt vehement auf den Ausgleich, aber wirklich gefährliche Situationen ließ die Memminger Deckung nicht zu. In der Nachspielzeit machte der eingewechselte Mahfouz Boroh mit seinem Treffer beinahe ins leere Tor den Deckel drauf.