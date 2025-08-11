FC Memmingen U21: Zwei-Tore-Führung verspielt

Im Duell der beiden jüngsten Landesliga-Mannschaften verspielte der FC Memmingen II (Durchschnittsalter 19 Jahre) gegen den FV Illertissen (20,4) einen Zwei-Tore-Vorsprung und unterlag mit 2:3 (2:1). Die junge Memminger Truppe begann zunächst wie von Trainer Bernd Maier gefordert „giftiger“ und deutlich zweikampfstärker als zuletzt, konnte die Leistung aber nicht über 90 Minuten bringen.

Nachdem Fabian Kroh im verlorenen Duell mit FVI-Torhüter Leon Madarac die Chance zur Führung noch liegenließ, legte Kenan Bajramovic mit zwei Treffern vor. Der Neuzugang, der am Freitag noch ein viertelstündiges Debüt bei der ersten Mannschaft beim 0:0 in Aubstadt in der Regionalliga gefeiert hatte, erzielte zunächst aus 15 Metern die Führung (17.). Ein Kopfballtreffer nach einem Freistoß machte den Doppelschlag perfekt (20.). Noch vor der Pause meldet sich aber Illertissen zurück. Seine Mannschaftskameraden reklamierten noch ein angebliches Memminger Handspiel, aber Finn Annabring schaltete schnell und machte den 1:2-Anschlusstreffer (38.)