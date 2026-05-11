FC Memmingen U21: Zitterpartie abgewendet - Klassenerhalt geschafft von Andreas Schales · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Siegfried Rebhan

Mit einem 2:1 (2:0) Heimsieg über den VfB Durach haben die U21-Fußballer des FC Memmingen am vorletzten Landesliga-Spieltag den direkten Klassenerhalt geschafft. Die Gäste wiederum haben mit der Niederlage auch die letzte Hoffnung auf den zweiten Tabellenplatz und die damit verbundene Relegation zur Bayernliga verspielt.

Schon in der dritten Minute waren die hochmotivierten Memminger durch einen Kopfball von Fabian Kroh in Führung gegangen. Fünf Minuten später erhöhte Kroh per sicher verwandeltem Strafstoß und seinem 13. Landesliga-Saisontreffer auf 2:0. Dies sorgte erst einmal für Sicherheit. Durach kam in der ersten Hälfte kaum zu Abschlüssen, was sich in der zweiten Halbzeit ändern sollte. Der eingewechselte Tobias Seger brachte den VfB auf 1:2 heran (56.). Mehr sprang aber nicht heraus, weil FCM-Torhüter Felix Unger einen Weitschuss von Seger aus dem Winkel holte und gegen Manuel Methfessel mit einer starken Fußabwehr parierte. Auf der anderen Seite blieb ein möglicher Elfmeterpfiff für Memmingen aus.