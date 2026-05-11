FC Memmingen U21: Zitterpartie abgewendet - Klassenerhalt geschafft

Schon in der dritten Minute waren die hochmotivierten Memminger durch einen Kopfball von Fabian Kroh in Führung gegangen. Fünf Minuten später erhöhte Kroh per sicher verwandeltem Strafstoß und seinem 13. Landesliga-Saisontreffer auf 2:0. Dies sorgte erst einmal für Sicherheit. Durach kam in der ersten Hälfte kaum zu Abschlüssen, was sich in der zweiten Halbzeit ändern sollte. Der eingewechselte Tobias Seger brachte den VfB auf 1:2 heran (56.). Mehr sprang aber nicht heraus, weil FCM-Torhüter Felix Unger einen Weitschuss von Seger aus dem Winkel holte und gegen Manuel Methfessel mit einer starken Fußabwehr parierte. Auf der anderen Seite blieb ein möglicher Elfmeterpfiff für Memmingen aus.
Nachdem eine Stunde nach Abpfiff die Ergebnisse der Konkurrenten im Tabellenkeller feststanden, war der Jubel bei den FCM-Reservisten groß. Trainer Selcuk Sen, der erst vor wenigen Wochen übernommen hatte, lobte seine Jungs – erneut mit einem Durchschnittsalter von nur 19,5 Jahren - vor allem für die zweite Halbzeit: „Das war eine Charakterleistung, wenn man die letzten Meter noch geht, wenn’s schon wehtut“. Der Unterbau bleibt für die Regionalliga-Truppe damit erhalten. Die U21 ist die letzte Ausbildungsstufe des Vereins.
FC Memmingen U21: Unger – Gerhardt, Schug, Geiger (67. Jarsch), Fusaro (90+2 Henkel) , Frick, Kroh, Reichert, Hill (83.Göppel), Keckeisen (61. Bajramovic), Bergmann.
VfB Durach: J. Methfessel - Nosdrin, Eggensperger (52. Mürkl), Thiel (46. Littig), Steidle (74. Brandmeir), Seefried, Gruber, Pfäffle (52. Seger), Stadelmann, Holdenried (67. Faller), M. Methfessel.
Tore: 1:0 (3.) Kroh, 2:0 (8.) Kroh (Foulelfmeter), 2:1 (57.) Seger (57.). - Schiedsrichter: Eichentopf (SpVgg Mauern). – Gelbe Karten: Reichert, Kroh / Thiel, Steidle, Littig, Nosdrin. – Zuschauer: 150.