FC Memmingen U21: Wieder auf einen Nicht-Abstiegsplatz vorgeschoben

Das Herzschlagfinale im Landesliga-Abstiegskampf geht für die U21-Fußballer des FC Memmingen weiter. Mit einem 3:0 (1:0) Auswärtssieg beim TSV Jetzendorf hat sich der FCM am 32. Spieltag wieder auf einen Nicht-Abstiegsplatz geschoben.
Bereits in der zweiten Spielminute flog Jetzendorfs Torhüter Daniel Witestchek mit der Roten Karten vom Platz. Kurios: schon im Hinspiel kassierte der Jetzendorfer Torhüter einen Platzverweis. Memmingen nutzte die numerische Überlegenheit und erspielte sich ein Übergewicht sowie gute Möglichkeiten. Mehr als die 1:0-Führung durch Fabian Kroh in der 22. Minute gelang in der ersten Hälfte jedoch nicht.
Gleich nach Wiederbeginn die Vorentscheidung: Jetzendorfs eingewechselter Torhüter Jeremy Manhard konnte sich nur mit einem Foulspiel helfen – Fabian Kroh verwandelte den fälligen Elfmeter zum 2:0. In der Folge spulten die jungen Memmingen die Partie herunter und hatten das Heft gut in der Hand. Spätestens als der eben erst eingewechselte Kenan Bajramovic das 3:0 erzielte (67.), waren die drei Punkte unter Dach und Fach.
Damit steht die FCM-U21 wieder auf eihem Nichtabstiegsplatz, die beiden noch ausstehenden Partien gegen den Aufstiegsaspiranten VfB Durach (muss unter der Woche noch im Nachholspiel gegen Jetzendorf ran) sowie beim TSV Dachau haben es allerdings in sich.
TSV Jetzendorf: Witetschek – Schloßbauer, Geuenich, Donnert, Spielvogel (56. Pöllner), Holzmeier (56. Nefzger), Rist, Beiz (2. Manhard), Kobold (56. Stöckl), Kirmair (56. Nuhanovic), Greifenegger.
FC Memmingen U21: Unger – Gerhardt, Schug, Geiger, Hill (71. Nergiz), Henkel, Ba. Frick (76. Göppel), Kroh, Reichert (76. Seitz), Keckeisen (63. Bajramovic), Bergmann.
Tore: 0:1 (22.) Kroh, 0:2 (50.) Kroh (Foulelfmeter), 0:3 (67.) Bajramovic. – Schiedsrichter: Busch (TSV Ebersberg). – Gelbe Karten: Geuenich, Donnert, Manhard, Stöckl, Nuhanovic / Schug, Ba. Frick, Göppel. – Rote Karte: Witetschek (Jetzendorf/2.). – Zuschauer: 155.