FC Memmingen U21: Wieder auf einen Nicht-Abstiegsplatz vorgeschoben

– Foto: Dominik Fiebig

Das Herzschlagfinale im Landesliga-Abstiegskampf geht für die U21-Fußballer des FC Memmingen weiter. Mit einem 3:0 (1:0) Auswärtssieg beim TSV Jetzendorf hat sich der FCM am 32. Spieltag wieder auf einen Nicht-Abstiegsplatz geschoben.

Bereits in der zweiten Spielminute flog Jetzendorfs Torhüter Daniel Witestchek mit der Roten Karten vom Platz. Kurios: schon im Hinspiel kassierte der Jetzendorfer Torhüter einen Platzverweis. Memmingen nutzte die numerische Überlegenheit und erspielte sich ein Übergewicht sowie gute Möglichkeiten. Mehr als die 1:0-Führung durch Fabian Kroh in der 22. Minute gelang in der ersten Hälfte jedoch nicht.