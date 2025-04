FC Memmingen U21: Versäumt den Deckel draufzumachen

Die erste Großchance gegen die über lange Zeit äußerst defensiven Gäste mit einem Sechser-Abwehr-Riegel hatte Eren Bozkurt bereits nach neun Minuten. Er hatte eigentlich freie Bahn, ließ sich aber abdrängen. Sein Abschluss aus spitzem Winkel kratzte Marcel Gebauer gerade noch von der Torlinie. Nach einer halben Stunde gelang dem antrittsstarken Marko Jozic der Führungstreffer mit einem Schuss ins linke Kreuzeck. Der A-Junior musste nach einem Foul an ihm (hoher Fuß) mit Schwindel und Kopfschmerzen in der Kabine bleiben.

Die U21-Fußballer des FC Memmingen mussten sich im Landesliga-Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten TSV Wertingen mit einem 1:1 (1:0) Unentschieden zufriedengeben. Damit wurde ein möglicher großer Schritt zum Klassenerhalt erst einmal vertagt. Der Ausgleich für die Gäste fiel durch den eingewechselten Roman Tsebeliuk erst in der 90. Minute. Durch eine missglückte Kopfballabwehr fiel ihm der Ball praktisch vor die Füße. „Vorne haben wir es nicht gemacht und hinten haben wir es selbst vorgelegt. Bitte ist, dass wir den Gegentreffer extrem spät kassiert haben“, trauerte FCM-Trainer Markus Schaich den unnötig verlorenen Punkten nach.

Die Memminger versäumten es den Deckel draufzumachen. David Spizert hatte in der 74. Minute das 2:0 auf dem Schlappen, ging gegen seine ehemaligen Vereinskollegen aber leer aus. TSV-Torhüter Sandro Scherl hatte sich zunächst einen Fehlpass gelestet, war aber dann doch rechtzeitig genug zurück in seinem Kasten. Spizert bekam wie auch Micha Bareis aus dem spielfreien Bayernliga-Kader sowie den Rekonvaleszenten Oktay Leyla und Timo Schmidt Spielzeit in der U21.