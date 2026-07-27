FC Memmingen U21: Unerwartet starke Antwort auf Auftaktniederlage

– Foto: Jürgen Meyer

Mit einem so nicht unbedingt zu erwartenden 4:1 (3:0)-Erfolg beim SV Manching hat sich unsere U21-Mannschaft die ersten Punkte in der noch jungen Landesliga-Saison geholt. Damit machten die Jungs von Trainer Selcuk Sen ihre Auftaktpleite wieder wett.

Die junge Memminger Mannschaft setzte die Vorgaben des Coaches um und agierte einsatzfreudig und konzentriert, was es den favorisierten Gastgebern schwermachte, ins Spiel zu kommen. Der FCM II hatte dann auch mehr vom Spiel und ging in der 29. Minute folgerichtig in Führung. Innerhalb von sieben Minuten stellten Konstantin Vosteen und Noah Hill – per verwandeltem Handelfmeter – auf 2:0 (28./35.), kurz vor der Pause legte Simon Möst mit dem dritten Treffer nach.